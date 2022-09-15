【第二人生】曾被封「最醜港姐」遇前夫出軌患躁鬱症　胡家惠帶兩女再婚成商界女強人

▲ 曾被封「最醜港姐」的胡家惠曾遭受前夫出軌離婚，近月再婚以劉太身分迎接40歲。

2002年港姐季軍胡家惠曾被外界封為「最醜港姐」，早前她藉著選美20年大方回應「如果我靚，我應該贏冠軍」，同時育有兩女的她宣布再婚，近日她首次以劉太身分慶祝生日。胡家惠上一段婚姻慘遭背叛，導致患上躁鬱症，如今展開第二人生，正如她發表的生日感言︰「放下 = 放過自己！」

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胡家惠在社交平台發文感謝丈夫和一眾閨密為自己慶生，感恩身邊有很多愛錫她的朋友。她表示由39歲跳到40歲，感覺好像是一下子老了10年，也令她回想30歲至39歲發生過的事情。

40歲的我有一點新的體會，我需要學習放下，不再翻舊帳。放下 = 放過自己 ！同時間我亦要學習好好愛錫自己，需要時刻關心自己。朋友對於獨生女的我來說是非常重要，所有家事、感情事等我都跟我好朋友分享。

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「最醜港姐」大方回應

在2002年，胡家惠以19歲之齡參選《香港小姐》獲得季軍入行，當年眼細的她被封為「最醜港姐」，星途不順，加入TVB僅18個月便離開娛圈投考空姐。其後她曾在多間上市公司擔任不同職務，2012年她創立市場策劃公司及韓國護膚品零售公司，2016年曾擔任利駿集團香港執行董事，一年後離職。

▲ 胡家惠帶兩個女兒改嫁後生活幸福。（facebook圖片）

她曾撰寫長文回顧參選港姐的心路歷程，反擊一直嘲笑她醜樣的人。她指參選港姐需要勇氣和堅持，她將壓力轉化為推動力，即使發高燒、暈倒也堅持到決賽，最終勇奪季軍，之後她去日本參加國際小姐贏得國際友誼小姐殊榮，終得到傳媒肯定。

過去20年人生猶如坐過山車一般，我經歷嘅事情可以拍40集連續劇……其實我從來冇話過自己靚，如果我靚，我應該贏冠軍。贏得季軍係因為19歲嘅我有智慧同口才，表現夠淡定。

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懷孕期間遇上老公出軌

婚姻方面，胡家惠也飽受情傷，2011年她與拍拖多年的室內設計師邱仲平結婚，育有2個女兒Charlotte和Christy。在她辛苦懷著細女兼情緒低落期間，發現老公出軌大受打擊，被醫生先後證實患有抑鬱及躁鬱症，更嘗試自殺不遂，幸好經治療後已經康復。

2018年兩人正式離婚，結束7年婚姻，胡家惠成為單親媽媽照顧兩個女。同年她創立健康湯包品牌，生意愈做愈好，女人當自強。在疫情期間她熱心公益，捐出愛心湯包贈慈善機構，再轉發予劏房及公屋低收入家庭，助人自助，為女兒樹立好榜樣。

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女兒有領導才能成高材生

胡家惠在情路上見到曙光，離婚一年後，認識了貌似孫耀威的Manfred Lau，拍拖3年後，今年6月胡家惠在社交平台宣布婚訊，正式成為劉太。Manfred亦愛屋及烏，視老婆兩個女如己出，不時分享一家四口合照，可見相處融洽。

兩個女兒現正就讀香港諾德安達國際學校（Nord Anglia International School Hong Kong），胡家惠近日分享兩女一起開學的情況，姊妹情深。Charlotte更是學校的高材生，先後獲選為班長、Head of Prefect及House Leader，又參加了校內的女子足球比賽，一個人轟入6球。

多謝Charlotte送給我這份中秋節禮物，媽媽真的很感恩有你這個女兒。

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責任編輯︰林綺玲