【東張西望】港女拔火罐頸背一級燒傷　按摩店辯稱只提供刮痧疑涉無牌拔罐

▲ 港女拔火罐頸背一級燒傷！按摩店辯稱只提供刮痧，疑涉無牌拔罐。

不少港人會光顧按摩店放鬆筋骨，但如遇上附加服務如拔火罐，就要注意安全。TVB節目《東張西望》報道，有港女早前光顧屯門一間按摩店，期間進行拔火罐，疑因技師失誤令其頸背部燒傷，險成火人。

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《東張西望》最新一集，追訪屯門一間按摩店。女顧客葉小姐報料稱，自己在7月25日光顧此屯門按摩店，原本只是按摩，卻被技師遊說加做刮痧及拔火罐。當拔火罐進行到第四個罐時，葉小姐感覺到有東西打翻，並即時感到背部灼熱疼痛。背後的技師同時發出驚呼，並慌忙地做出疑似撲火動作。

由於背脊持續灼熱疼痛，葉小姐要求技師用手機拍下背部情況。相片可見，背脊整片通紅：

摸到有少少甩皮，之後我就叫老闆娘上嚟睇吓我背脊。隔離個大姐（同場另一技師）同我講「唔好信佢呀，頭先你成個背脊都係火呀，你一定要去睇醫生！」到老闆娘上嚟，就堅持話背部係刮痧造成嘅紅。

老闆娘更表示，葉小姐背部情況絕不是燒傷。當葉小姐反映要去看醫生時，老闆娘還要求技師拍下葉小姐背部情況作證據，態度惡劣道：「你自己睇飽佢啦，總之就唔係燒傷！」

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被診斷為一級燒傷

醫護人員初步評估葉小姐一級燒傷。而葉小姐在技師陪同下前往求醫期間，無意中摸到後頸部位少了一撮頭髮，懷疑是被燒甩：

我發現啲頭髮燒燶晒，燒到變剷青咁短。

葉小姐事後返回按摩店報警，此時按摩店竟辯稱沒有進行過拔火罐項目。而《東張西望》到涉事按摩店追訪時，店員得知目的，將拍攝隊伍趕出店外，更鎖門拒絕回應。記者發現，店門外原本張貼的拔火罐項目，已全被遮擋。

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，燒傷若影響到真皮層，出現起水泡，就屬於二級燒傷，有機會發炎，嚴重更會出現疤痕增生。所倖，葉小姐目前康復進度良好，頸背部已無大礙；她呼籲市民都要小心此類事件。

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按摩店疑涉無牌拔火罐

註冊中醫師楊皓鋐指出，坊間有按摩店會為客人做拔火罐，但如果拔火罐涉及到治療、醫治字眼，需應用到中醫理論基礎，則要註冊中醫師進行；否則按摩店便有機會觸犯無牌行醫法例。

他更示範拔火罐過程，解釋因拔火罐期間有明火，所以非常依靠醫師經驗，需要純熟操作及掌握時間，更不能讓起火棉花上的酒精滴下，以免燒傷患者及醫師自己。

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責任編輯：羅嘉欣