【圈中情侶】洪卓立與女友齊拍廣告　劉沛蘅情侶檔拍劇演分手戲免問

▲ 劉沛蘅\跟洪卓立情侶檔拍廣告。

劉沛蘅（Hillary）跟洪卓立（Ken）今年三月公開認愛，二人不時高調放閃，繼早前情侶檔拍攝米線專門店廣告後，最近Hillary與Ken獲頭髮護理品牌Kerastase邀請，拍攝全新系列廣告。

日前Hillary與Ken一同到影樓拍攝，為營造出情侶間的溫馨甜密畫面，影樓佈置成家居環境，他們分別穿上米白色的家居服，更公然打情罵俏，二人不時互相提點、替對整理衣衫、又會逗弄對方，非常甜密。

▲ （大會提供）

今次再度以情侶檔姿態出現，Ken謙稱獲女友帶挈拍廣告搵真銀，十分開心：「平時比較少接拍呢類型嘅工作，今次算係被Hillary帶挈，哈哈！以呢個狀態接工作我緊係高興、要去還神啦！希望嚟緊都可以以呢個形式工作，係開心嘅，可以一齊準備、一齊出門口、一齊收工返屋企，呢個感覺幾好嘅！好似好肉麻咁，唏！」



Hillary即表示這是公開戀情後第二個工作，亦希望大家喜歡他們這對情侶，她說：「今次拍攝都好順利！表現甜密？其實都係我哋平時咁，但就比較少畀人望住做啲咁sweet嘅嘢。」

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Hillary更取笑男友要人前溫馨，容易面紅，她說：「經過第一次一齊工作，我都有叫佢唔好咁尷尬，因為我比佢多接觸呢啲工作，而家都好嘅，佢係一個超級容易面紅嘅人，佢一尷尬大家都好容易睇到，啱啱開始拍時塊面已經開始紅，哈哈哈。」



除了合作拍廣告，Hillary與Ken更希望繼續以情侶檔作多方面嚐試，不過出名是「大男人」的Ken就希望盡量避免女友跟其他男生親熱，他說：「我哋可以唱歌架！Hillary有學唱歌，又學跳舞又學做戲，希望呢幾個範疇都有機會，跳舞係我強項，但係極具娛樂性嘅強項，係唔會亂咁攞出嚟。」

▲ （大會提供）

他續說：「其實情侶檔拍戲都好嘅，如果有套劇做情侶，最尾大結局先一齊，咁中間就多啲瞹瞹眛眛就最好，不過就盡量避免有第二個男仔爭佢、強吻佢嗰啲，最好唔好！」身旁的Hillary補充說：「千祈唔好一開始就熱戀，到最尾分手，咁樣唔『老黎』呀！哈哈！」



工作時能夠公然調情，二人似乎都非常受落，不過他們也會互相請教，共同進步，Hillary說：「我覺得係要互相學習，因為我多啲上堂，佢就實戰經驗多過我囉，例如鏡頭方面嘅嘢，遇到某啲情況應該點樣做，所以係互相分享吓。」Ken說：「直頭係要佢教我啦！佢有上堂，反而有啲情況係我請教返佢添。」

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