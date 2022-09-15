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【平機票】出發前兩個月買機票未必最平 資深空姐教如何尋找平機票

休閒消費 12:19 2022/09/15

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資深空姐分享如何購買平機票。

「我打算十一月放年假去加拿大，是否現在買機票會較便宜？」

很多人相信愈早買機票，價錢便愈划算。道理上正確，但實際不是。

你半年前甚至一年前以超優惠價購買了來回機票，但最後是否可以按原定的日期出發？只要日期有變，機票往往需要補上差價，原本的優惠價便名存實亡。

「我在出發前兩個月買機票，肯定較出發前一個月買更省錢，對嗎？」

表面上，是，但兩個月前出售的機票跟一個月後出售的機票，即使是同一個客艙，原來在級別上或有所不同。

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以經濟客艙為例，航空公司內部為了方便區分機票的種類，往往以票種限制（例如能否退票、轉名、改日子）、機票有效日期、停留日數和能否累積哩數等等，劃分出不同的「艙等編號」，以不同價格出售。

一般人買機票時，根本不知道亦不留意艙等編號，大家只着眼機票的價錢。如果你經旅行社出機票，可以在購買機票時，了解你手持的機票屬於甚麼「艙等編號」，附帶甚麼限制。

同一航點，不同的平台如旅行社、航空公司官網、專門售賣機票的網站，都會提供不同艙等編號的機票。要省錢的話，必須花一點時間東找西查，貨比三家。不要以為航空公司官網的機票一定最貴，如果價錢跟機票網站差不多，建議你直接向航空公司訂機票，保障會更多。

以手機、平板電腦或座枱電腦上網買機票，原來機票價錢未必一樣。同一航綫，以不同地方註冊的電腦搜尋，顯示的價格也不一樣。

簡而言之，愈要找平機票，花上的心思和時間愈要多。

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撰文 : 藍海寧 資深空姐

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