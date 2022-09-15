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【綁架撕票案】男子疑因欠債被綁架警方尋獲遺體　親友情緒激動

社會 18:06 2022/09/15

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打鼓嶺坪洋村發生綁架及撕票案。（黃傑偉攝）

打鼓嶺坪洋村發生綁架及撕票案，警方尋獲事主遺體，拘捕至少兩名疑犯。

    點擊圖片放大
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消息指，一名中年男子約10日前疑遭人綁架，據了解，他的家人本月5日收到通知，聲稱死者被綁架，原因是死者欠下私人債務約300萬元，家人於是報警。

警方接報後展開調查，昨日中午在粉嶺聯和墟一間食肆內，先拘捕一名目標男子，之後再有人被捕。據知，其中一名落網綁匪其後招認綁架及殺害事主。

據了解，警方深入調查後， 相信有人較早前已錯手將死者殺死，並將屍體埋在坪洋村山邊。

現場有仵工將死者遺體移走，有親友情緒激動。

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責任編輯：余思嵐、黃傑偉

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