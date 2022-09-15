【不完滿結束】由不被母親支持入行到獲認同　湯駿業留下來繼續做好本份

▲ 湯駿業發表新歌《不完滿結束》。

數年疫情，大家無奈像習以為常，事實內心許多鬱結收藏在心或許並不自覺。「風車草劇團」核心成員湯駿業（Dee）作為表演工作者，在疫情下舞台工作首當其衝，在停工日子，阿Dee坦白面向內心，更明白自身的感受，學識無論任何時勢，快樂總是由自己去賦予的。

阿Dee憶述：「2019年對我是很大轉變的時候，那時我剛離開舊唱片公司，之後社會很亂，然後又到疫情出現。小時候以為這個世界不會變，成長時屋邨那檔魚蛋燒賣永遠都會在，原來很多事說變就變，疫情更令世界出現翻天覆地的變化，大家都要真正去正視內心的情緒。」

▲ 湯駿業去年重投獨立歌手的身份，並以「自己療癒自己系列」的主題發表單曲。（湯致遠攝）

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湯駿業當時原來演出的舞台劇《新聞小花的告白2》延期，他才明白「The Show Must Go On」不是必然。賦閉的時候，他除了跟梁祖堯去元朗落田耕種，重尋生活節奏，他亦透過寫歌去抒發感受。「本來只想把要停工的心情記下來，漸漸將題材擴闊，變成了《不完滿結束》，關於一個人如何面對情緒，傷心、脆弱不是壞事，學識怎樣才處理內心感受，才有力量去重啟，就好像一個滿是濁水的金魚缸，要把所有沉底的污垢吸走，才可以變得澄明。」

阿Dee並把歌曲延伸成「自己療癒自己」系列，除了《不完滿結束》，之前亦已發表了《知道一半的事》和《如風》，接下來另再有兩首歌曲，喻意由谷底走向光明，為這個系列劃上句號。

自己爭取快樂

湯駿業除了是演員，亦積極發展音樂事業，他坦言既不是很富有，亦沒有大公司的資源，但寫歌是他抒發的其中一個途徑，亦害怕不去做將來會後悔。「有時都會自問，做了首歌究竟有幾多人會留意，我已經不年青，又不是很有錢，但聽到別人有首歌很好聽，自己就好想去做一首自己的歌，如果因為要考慮甚麼而放棄，日後我一定會很嬲自己。」

當然，阿Dee指做歌首先便要學識計數，就算曲詞是自己寫，找編曲監製拍MV都要成本，他就只能從其他舞台劇工作的收入逐點儲下來做製作費。「我覺得好像中學生儲錢買波鞋、手錶一樣，而我做歌卻是可以永遠保留下來，就像更有價值。」

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屋邨長大的他，因童年生活物質並不富裕，早明白渴望擁有的東西，都要靠自己的努力才能獲得，包括快樂。「小時候家裡沒有甚麼資源，很早便知道要自己找尋樂趣，你要買玩具，便要去做兼職儲錢，若要得到別人認同，就要付出更多的努力讓別人欣賞。」

曾不被母親支持

湯駿業仍在讀書時，已對表演和藝術有興趣，但最初決定以演員為職業，母親對此不大支持。「我讀書成績不差，媽媽最想我長大後做醫生、律師之類，但我在中學時便知道，對這些行業興趣不大，最多只做翻譯或設計師，本來理工收了我讀design，最後我還是選了入演藝。」

他坦言剛畢業演的舞台劇都不是主流，難免不受親友們所關注。「家人或朋友有時用一種擔心的眼神來看我，像在問我『究竟搵唔搵到食』，我辛辛苦苦排練的演出，卻不曾受到他們留意。」

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阿Dee跟王祖藍都是同期的演藝學院出身，當時對方已入了TVB，形象非常入屋，自亦成親友比較對象。「很多時過節聚會，親戚最常問就是我給否入TVB，我也總是含糊其辭的帶過。當然後來我都有機會拍一些電視台的特輯，就明白電視的入屋威力，人愈大就愈能放得開，但不會改變我的初衷，而且更加要把舞台劇做得更好，讓更多人認識。」

阿Dee最記得，曾經演出一齣關於家庭的舞台劇，媽媽看過後傳來短訊，表示很好看，還介紹給親友去看，自此他演的每一齣劇，媽媽必定會捧場，這讓他體會，家人的關心其實一直都在。

▲ 他和梁祖堯、邵美君都是「風車草劇團」的核心成員。（經濟日報圖片）

留下來的人

近年湯駿業、邵美君、梁祖堯為主力的「風車草劇團」演出都受歡迎，阿Dee卻不敢說是苦盡甘來。「我們都很想到了收成期，記得以前King Sir（鍾景輝）說過，做舞台劇的回報，就只得即晚的觀眾反應，其他的都不要多想。因為舞台劇不同電影電視，不能再在其他途徑重溫，沒有入場的人就看不到，你今次做得幾好，下一套可能一個觀眾都無，我們落了台就只是一個普通人，可以說餐搵餐食餐餐清。」

不過，他跟兩位拍檔對舞台劇有情，從不曾想過放棄，一如他們所愛的香港。「我們幾個真的有傾過（移民）這話題，但最終都知道是不會走，因為我們要身在香港，演出才有養份，如果說去到英國、台灣或其他地方，不是不能再演出，但相信很難持久，若然要為維生而做其他工作，可能會更不開心，那不如我們留在這裡，努力把自己擅長的工作做好。」

生於斯，長於斯，不只形容成長的地方，還有那份對表演藝術的熱情。

▲ （攝影：湯致遠）

服裝：HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE

場地：T Garden

記者：區家歷