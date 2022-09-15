【打擊毒品】巴西到港棉絨藏約1,400萬元疑可卡因　海關拘捕3名男子

▲ 巴西到港棉絨藏約1,400萬元疑可卡因，海關拘捕3名男子。（黃傑偉攝）

海關9月9日在葵涌海關大樓檢獲約16.5公斤懷疑可卡因，估計市值約1400萬元，拘捕3名年齡介乎37歲至62歲的懷疑涉案男子。

海關人員當日透過風險評估，在葵涌海關大樓驗貨場檢查兩個從巴西到港並報稱載有棉絨的海運貨櫃，發現內有230包棉絨，而該批懷疑可卡因則收藏在其中兩包棉絨內。

海關人員在兩件棉絨中檢獲15磚共重16.5公斤懷疑可卡因，市值1,400萬元，隨即拘捕2名分別37及62歲提貨司機。其後再拘捕物流公司負責安排提貨49歲報稱物流男董事。物流公司應一間上年底剛成立秘書公司委託，海關仍追查委託貨主下落。3名被捕人現正保釋候查，案件仍調查中，不排除稍後會有更多人被捕。



根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。



【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐、黃傑偉