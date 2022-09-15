【消暑降溫】林超英憶童年中秋穿冷衫嘆氣候暖化　推介一款最新百元消暑神器

▲ 林超英推介一款最新百元消暑神器。

本港連日天氣翳焗，雖已踏入秋季，但今日（15日）最高氣溫仍達35度。天文台前台長林超英最近接受新城電台節目訪問，憶起童年時中秋節已穿冷背心保暖，慨嘆氣候暖化，又稱：「這幾十年我們生活得好，用了很多電，結果而家㷫到焫親自己。」而林超英又推介了一款最新消暑法寶，在鴨寮街售價約百多元，他大讚好用，並指可帶走皮膚表面上的熱氣，有助降溫。

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林超英昨日（14日）接受電台訪問，表示9月份仍是酷熱天氣，並非常態：「我仲記得我細個嗰陣時，中秋節有時要着冷背心㗎。而家中秋節，成街都係著T恤、短褲，以前嚟講好難想象咁樣，呢個暖化好明顯。」

導致氣候變化成因，林超英解釋其中一個原因是全球暖化：「依幾十年我哋生活得好，用咗好多電，發電要燒煤，燒煤排放二氧化碳，噴上天，形成溫室效應。」他又感慨：「結果而家㷫到焫親自己，到自己捱返以前放二氧化碳嗰啲結果。」

另外，他亦解釋另一成因是「秋老虎」。林超英表示，受到近日台灣的颱風影響，華南吹輕微北風，而內陸在太陽曝曬下，陸地比海的溫度高。他指出內地尤其是深圳，熱到仿如「石屎」，熱氣從內陸慢慢吹落至沿海地區，令本港氣溫漸趨酷熱，上水、粉嶺氣溫更高達38度。

當被問到有何消暑妙法？林超英就推介了一款新的消暑法寶，他留意到市面上有一款掛腰風扇，可讓風從側面吹入衫內：「都有少少貴，我喺鴨寮街問過，都要百幾蚊。」他建議，如果市民負擔得起可以購買：「真係好好，可以令你身體表面有啲風吹住，帶走啲熱氣。」

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另外，他亦提醒身體較弱的人士避免外出曝曬，又表示戶外工作者「好陰功」，好辛苦，惟一方法是多飲水。他建議，如市民在家中有較多玻璃窗戶，也可想辦法遮擋，不要讓太陽射進屋內。

林超英呼籲市民盡量減少用電、少開私家車：「以為自己一個蟻民有咩用，其實每人做少少好大力量。」他又笑稱：「如果有能力可以學吓我，開少啲冷氣。」他表示，自己與同年人交流，都認為「其實以前無冷氣，都過得到，係後生嗰批慣咗，大家要諗諗。」

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責任編輯：羅嘉欣