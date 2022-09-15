【飯戲攻心】群星參演片尾彩蛋曝光　古天樂客串演王菀之男友【有片】

由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演，陳詠燊（Sunny）執導及編劇的電影《飯戲攻心》，上映6天票房已超越Sunny導演前作《逆流大叔》紀錄，截至昨日（9月14日），《飯戲攻心》票房已達20,094,589元，成為限聚令下最快破2000萬元票房的喜劇片。

《飯戲攻心》原本安排在今年農曆，影片亦邀群星拍彩蛋向觀眾拜年，當中包括有份投資此片的古天樂；《梅艷芳》主角王丹妮（Louise）；《逆流大叔》班底演員包括余香凝、黃德斌及胡子彤，以及飾演林明禎片中18名男友之一的陳毅燊（ANSONBEAN）、吳肇軒、林家熙（Locker）及凌文龍等。

可是因為當時爆發第五波疫情封戲院，令影片延期至現在中秋檔才上映。電影公司為彩蛋內容稍作修改，並安排戲中三佬陳湛文負責在彩蛋聲演所有角色，而且對白貼地啜核。

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古天樂臨場爆肚

當中，古天樂以驚喜角色出現，雖然只有一場戲份，但古仔卻認真為角色研究，加添新意點子，更與王菀之擦出不少火花，增添笑位。

古仔臨場爆肚緊緊擁着Ivana，Ivana感到意外說：「與古前輩熊抱，他應該感覺很溫暖及我的「熱汗」，因我這件衫很溫暖，但我的專業及冷靜只能維持在鎖骨以上，以下都有顫抖。」

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《逆流大叔》班底現身

王丹妮興奮說：「之前想拍喜劇，想不到這麼快讓我拍到賀歲片，極開心興奮。今次與Stephy、陳湛文，加上子華神合作，簡直令我尖叫，我真心覺得今年的心願已經達成，更是超出我預期的收穫，新一年會繼續努力。」

由《逆流大叔》中扒龍舟，今次則來到《飯戲攻心》變成舞獅隊，黃德斌笑言：「扒龍舟與舞獅都是差不多的運動。」余香凝興奮表示：「終於拍到賀歲片。」難得在兩齣賀歲片同時演出的胡子彤笑言：「都是搵啖食，新年希望大家身體健康，總之開開心心。」

