【二手口罩】港妻網上變賣二手布口罩　稱婚後物資每個$20已消毒

近年香港網上二手市場所售的貨品十分多樣化，最近便有女網民疑似打算將於婚禮上用過的布口罩出售，但事件曝光後，隨即引來大批網民批評，令原文急速被刪掉。惟有關截圖已於各討論區廣泛流傳，不少網民直斥出售者不顧衛生，「平時賣開二手胸罩或內褲」、「唔好晒咗佢留返下次結婚用」、又取笑該批口罩屬「有味口罩」，相信有「市場」。

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有關截圖被轉載至facebook專頁「24小時膠通消息報導（膠Group@環球膠報）」，從截圖可見，出售的布口罩有3款，分別是藍色花紋圖案、白色及灰色，原先的帖文亦寫有「婚後物資，兩男士一女士，已清洗消毒，可放濾心，需自購。$20/1隻，原價$129/1對」，懷疑有人於結婚後打算將用過的物資平價出售，未料卻引來網民的強烈反感。而截圖的網友懷疑亦有意反諷，於截圖的上方亦留言惡搞聲稱，「等我試下放已清洗避孕套」。

▲ (24小時膠通消息報導 FB圖片)

截圖隨即亦被轉載至不同討論區並成為網民熱話，有人認為口罩與內褲一樣，均是非常私人，因此即使洗過亦十分嘔心，有人笑出售者「當自己係C朗定美C」、「有無婚後姨媽巾」、並問「好等錢洗？」；有網民則反指「你話未洗可能有人買，洗咗就無價值」。

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責任編輯：羅嘉欣