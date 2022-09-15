【危駕致死】北角校巴溜前致5死2傷　涉案校巴司機被控危駕等7罪准保釋再訊

▲ 被告吳耀宗（持拐杖者）准保釋候訊。（梁錦麟攝）

2018年北角發生車禍，校巴疑未被拉好手掣溜前至熙和街衝上行人路，造成5名途人死亡。涉案司機事隔逾3年被控5項危險駕駛引致他人死亡罪，以及2項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。案件今（15日）於東區裁判法院首次提堂。裁判官應控方申請，將案件押後至11月10日，以索取法律意見，被告准續以現金1萬元保釋。

被告吳耀宗（66歲，退休人士），被控5項危險駕駛引致他人死亡罪，以及2項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。

控罪指，被告於2018年12月10日，在香港熙和街近英皇道（東行）交界在道路上危險駕駛私家小巴，引致楊文根、何玉珍、梁洪、陳瑞意及YIP Willy死亡，以及盧永業身體受嚴重傷害。另在長康街31號（北行）危險駕駛上述私家小巴，引致雷曉琪身體受嚴重傷害。

被告今手持拐杖，由家屬攙扶到庭應訊，裁判官問及被告傷勢時，辯方指被告傷勢由當年意外所致。控方申請將案件押後，以索取法律意見，另不反對被告保釋申請。辯方申請以原有條件保釋，以及不反對押後。裁判官遂將案件押後至11月10日再訊，被告准以現金1萬元擔保。

資料顯示，死因庭早前事件中5名死者召開死因研訊，原定於5月裁決，其後押後至6月裁決。律政司一方當日於庭上表示，律政司在審視是次死因研訊的謄本和錄音後，申請死因研訊押後不少於3個月。

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記者：梁錦麟