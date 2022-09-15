【不正常愛情研究所】渣男買同款袋贈4女辯稱大愛　首見男友家長：我個仔唔係好仔

由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持的節目《不正常愛情研究所》，於今晚（15日）播出的一集以「渣男渣女」為題，節目組更找來「有故事的人」倩而現身說法。

節目開始5位主持寫出心目中渣男、渣女的特性，大都離不開幾個共通點包括︰必定同步進行多段戀情，而且是時間管理專家；滿口歪理，更愛自己多過愛別人。但Karen則搞笑地寫上Susuca的名字，直指她是渣女代表，Susuca被激得紮紮跳。

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今集Jojo繼續發揮講故事專長，她憶述在她的大學年代，於宿舍見到兩位女同學撞袋，二人揹著同一款的斜孭袋︰「後來我記得嗰款袋，係我幫一位男同學去泰國旅行時揀。」

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事後該名同學仔向Jojo直認不諱，原來他總共買了4個同款的斜孭袋、送給了4位女仔。對於被指「渣」，該名男同學即辯稱：「但係我充滿愛，大愛有咩問題？」不過提到每次有新電影上映，對他來說都是是場惡夢，在今晚播出的節目中Jojo將會有詳盡解說。

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被阿媽說「渣」

本集邀請到倩而來擔當「有故事的人」，她分享到之前第一次見男友家長，男友阿媽趁阿仔不在場，居然捉著倩而爆料：「其實佢真係唔係好男仔嚟。」倩而本來覺得Auntie別有用心，不相信男友是個壞人：「覺得auntie想趕我走先咁講。」

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後來才得知男友有位前度女友，在分手後試過衝上男家，試圖飲消毒藥水自殺，而事後男友居然涼薄地說：「佢（皮膚）咁黑，應該飲漂白水。」

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Susuca被封「渣女」？

Karen接受訪問時指Susuca應該是公認的「渣女」，自從學會了某個英文字，在認識Susuca後瘋狂聽到︰「呢個字就係『fling』，佢會話等我fling下啲仔先，即係我哋講嘅flirt。同埋佢啲故事永遠都係天花板級，每次聽都好震撼。」她笑言Susuca好玩得，自己好喜歡跟渣女做朋友，每次聽她講的故事都笑死。