報告 -【TOPick 好物試用】 CNE CHARM & EASY Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水(價值$360)(42份)

試用專員：Kit Chong

Dr ceuracle紅茶精華水，用了之後感覺皮膚水潤白滑了，之前皮膚好乾燥，我在爽膚水後把小小這個精華水上臉，感覺清爽白滑，之後在搽精華重很容易吸收，我宜家皮膚又白又滑又彈，這個精華水好用

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試用專員：Sandy Wan

素食同愛護動物人士的精華！

好鍾意發酵產品，這精華的綠茶花葉水同發酵紅茶菌含有豐富的益生菌，多種微營養，幫助皮膚排毒

試用左幾日已經feel到皮膚好吸收，本人屬於敏感皮膚，使用單層已經好夠，相信keep住用可以改善皮膚狀況！

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試用專員：Venice Tai

外出長期戴口罩，會令肌膚變得粗糙，同時易乾燥！此時保濕程序非常重要！CNE Charm & Easy- Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水🥃簡單一抹便能帶來24小時抗氧保護，煥發護膚，緊緻及保濕功效，讓肌膚綻放年輕光釆!

CNE Charm & Easy- Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水有「奶蓋紅茶水」美譽，睇張相就知，上面好似有層奶蓋咁，mix 埋下面的紅茶精華能夠有效令疲憊、暗啞肌膚喚發光彩，轉季時候經常用佢，用完冇咁易有紅、敏感嘅情況，喺舒緩方面非常有效，可以預防乾燥等肌膚問題！CNE Charm & Easy- Dr. Ceuracle強調天然美容護膚品，依支精華水直接當爽膚水用都唔會太厚同笠，好快吸收同埋用完一排皮膚有透亮同firm咗，好水潤。

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試用專員：Tam Ka Ling

CNE CHARM & EASY- Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水能夠喺今次試用到的確好幸運，因為我知道呢一支Vegan紅茶菌精華水等於爽膚水加精華加面霜既三合一黎架，有齊晒三個功效，佢係水間奶油質地，能夠幫助肌膚先排毒再保濕。

而今次店員都有再一次講解點樣去使用，使用之前要搖勻，然之後再查喺已經清潔嘅面部，輕輕拍到吸收哂為止/敷五至十分鐘喺面上，而我今次試用之後都覺得個保濕力好強，令我肌膚底層都有一種保護力一樣，所以好值得介紹俾身邊嘅朋友們。

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試用專員：Laiying Ng

白色係cream紅茶係精華

Shake均左就係似lotion質地！

四大主要成份

～葵花籽油 保濕鎖水

～綠茶花葉水58.9％排毒

～五味子👉🏻 淨化毛孔

～紅茶菌提取物20％ 增強免疫力

使用一星期後：

～乾燥甩皮明顯少左

～上粉底無咁cake粉

～毛孔粗大位置細緻左d

最重要係我男朋友大沙漠肌

都偷黎用之後無咁甩皮

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試用專員：Sauman Poon

Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水 ​

一眼可見的設計，讓肌膚擁有奶蓋紅茶般的軟嫩與清爽！​

​

- 五味子淨化毛孔​

- 葵花籽油保濕鎖水​

- 58.9%綠茶萃取代謝老廢角質​

- 20%紅茶菌提取物增強免疫力​

- 天然純素不含酒精，敏感肌可用​

​

​所有膚質皆適用

一瓶抵多瓶，化妝水的補水效果+精華的高濃度+面霜的保濕力，​水潤不油膩，立即緩解粗糙與乾燥，​

溫和調理肌膚狀態達到油水平衡。​

睡前拍一拍，簡單步驟保濕超輕鬆☺️​

用了大概一星期感覺很舒服，期待之後膚質會變得更加好

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試用專員：Lam Sze Man

<Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水> 嘅設計好特別，上層係白色Cream，下層係精華，因為佢一支已經包含咗爽膚、精華同面霜嘅功效。

根據使用方法，我喺完成早晚嘅潔面程序後，直接將搖勻左嘅精華水塗上面，並輕拍讓皮膚易啲吸收。我嘅面部皮膚屬於混合性，喺塗上薄薄一層嘅精華水後，已覺得面部有塗左cream嘅效果，可省卻日常用完爽膚水及精華後，需要另外塗面霜嘅程序。一支精華水已經做到爽膚、精華及面霜三個steps嘅效果，簡單方便，係我睇倒呢支精華水嘅beauty。

另外，產品使用天然成份，讓我更放心使用。

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試用專員：Natalie Na

我用了純素紅茶菌精華水打底之後個妝持久好多，補妝次數都減少咗！而皮膚嘅含水量會獲得明顯改善皮膚摸上手滑咗又無咁黃～而且無添加好溫和，我敏感肌用都完全無問題。

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試用專員：Silvia S

1支Vegan紅茶菌精華水=爽膚水+精華+面霜3合1, 水+奶油2層特殊質地助肌膚先排毒後補濕, 針對我肌膚的“治愈，護理與平衡”找回肌膚本來的青春美麗。我皮膚回復以前滑亮肌膚，呢種失而復得嘅感覺寧捨滿足。

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試用專員：Yuen Ying Yu

我會喺每日洗面後都用呢支純素紅茶菌精華水,佢有益生菌、維他命B同多種營養最重要係爽膚水、精華同埋面霜3合1,可以收緊毛孔,去除面上嘅污垢同埋毒素,仲缺水肌膚深層保濕,為令皮膚補充營養水份,達至爽膚水、精華、面霜3合1功效。

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試用專員：Wong Yuen Ming

望落去成支茶奶蓋的爽膚水非常清爽、吸收能力高。茶結合上面嘅乳霜可以做到保濕效果，而且因為茶裏的成份抗氧化能力極高，用咗一星期左右，已經覺得皮膚有少許回復光澤、無咁暗啞，如果長期使用的話效果必定更好，更能夠回復光澤、活力肌膚、有彈性。

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試用專員：Sally Wong

咁我用咗一個禮拜多的CNE Charm & Easy- Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水， 首先好鍾意佢到味啊同埋個質地，用完我都冇皮膚敏感的問題，好岩敏感肌膚用，皮膚明顯滋潤咗啦同埋有少少白左，鐘意佢質地幾水，搽上面好吸收，皮膚即刻滑咗， 相信我再用多一排，肌膚本身嘅代謝力都會快左！大推！

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試用專員：Angel Chan

首先多謝TOPick俾我試用CNE CHARM & EASY Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水，我已經試用咗兩星期，係時候俾試用報告啦！😊

韓國品牌Dr. ceuracle呢支純素紅茶菌精華水好特別，精華水分為兩層，一層水，一層奶油，特點係有爽膚水+精華+面霜既3合1功效。

我按照職員既介紹咁樣用，皮膚超乾揸3層，中性混合肌揸2層，油性皮膚揸1層；我皮膚就屬於中性混合肌，所以我就揸2層，開頭我見佢有油既成份仲擔心唔知會唔會太過滋潤會好立，點知又唔係wor，佢屬於清爽質地，唔會黐立立，而且吸收能力超高，揸完好舒服，比起平時用既爽膚水，我覺得佢長效保濕既功能較高，如果到咗冬天我諗我會揸3層，令皮膚更加保濕滋潤。

純素既特點， 結合植物同埋科學改善皮膚，用咗兩個星期，我覺得佢可以令疲憊受壓力影響嘅暗黃皮膚回復生氣，同埋因為佢有高含量嘅乳酸菌維他命，可以淨化皮膚，五味子提取物又可以收細毛孔，所以有時想重點修復既部位，我會用化妝棉敷佢3分鐘，精華水既功效真係好顯著。今次仲送咗一張購物Coupon，我會繼續買嚟用，仲要介紹埋俾身邊既好姊妹一齊用。💯😍

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試用專員：Lo Ka Yee

今次試用既Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水主要sell爽膚水、精華、面霜3合1，岩嗮我地呢d懶人。佢既texture有d似lotion偏toner既感覺，聞起黎無咩特別既味道，非常純粹，唔會話好heavy。最特別既係佢有水+油2層特殊質地，所以搽完唔會話有種好“潤”既感覺，但係會feel到好似cover左一層膜。沖完涼搽薄薄既一層就已經好足夠喇，冬天乾燥d就可以搽多一層，搽太厚會驚爆粒粒。而佢標榜可以有助肌膚排毒，同時補充營養、水分，用左幾日暫時未係好feel到分別，但係期待用完一支之後既成果。簡單黎講，不失為一種懶人護膚既好選擇。

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試用專員：Niky Ng

因為腸胃比較弱我有飲紅茶菌去調理身體，估唔到原仲可以做埋護膚品，因為佢有排毒功效！呢支精華水係水+油配方，啱曬我混合肌用因為可以令水油平衡，用完覺得好滋潤保濕，而且純素成份用完冇敏感起紅問題。朝早趕返工用佢可以代替幾個護膚步驟，超方便！

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試用專員：Tung Haha

好榮幸可以其中一位試用者，一直有聽聞純素產品，今次終於有機會試下CNE CHARM & EASY —Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水。

我係乾肌人士，特別呢排轉季鼻翼兩邊都開始泛紅同甩皮，需要大量補水。本來以為呢枝紅茶菌精華水嘅質感會比較偏滋潤黏稠型，因為一般主打補水精華都係呢種質地，加上Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水外型主打層次分明嘅「奶油」狀+78%茶體，點知結果卻出乎我意料之外！

呢枝精華水拍上面上完全係瞬間吸收！呢度要提一提大家記得使用前要搖勻先好用！如果唔記得搖勻，倒出嚟就會偏透明，搖咗之後就係圖片上嘅奶白色，拍上面完全好似敷緊牛奶咁，會見到一粒粒奶白水珠，你係feel到皮膚摸落去係即時變得嫩滑，用左右兩邊對比明顯，d 毛孔好似霧化咗咁，膚色光亮。睇番成份先知當中含有五味子提取物，有助收毛孔，而紅茶菌幫助清除角質，淨化皮膚嘅作用。

另外，我日頭係跟住指示洗完面之後直接搽3層，達至爽膚水+精華+面霜3合1功效，要強調真係一D都唔油，亦唔似補水過多有一層膜蓋上面到嘅黏稠感，係真正嘅吸收，好適合朝早趕住返工，搽完可以直接上防曬粉底；夜晚我會另外再加一層面霜延長保濕力，但如果想偷懶我覺得都已經足夠。同埋我覺得好適合痘痘痘痘肌人士，唔需要再搽乳液增加爆痘機會，因為Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水嘅乳霜精華係由向日葵花籽油 形成，當中嘅神經酰胺亦有助強化肌膚屏障，改善膚色不均、淡斑去印。

總結，用咗大概兩星期，首先泛紅問題係我自己身上係完全有改善，另外體感真係好舒服自然。今次對純素產品印象好好，而且CNE CHARM & EASY 嘅員工都好落力按個人化推薦，加深我對純素產品嘅認知，用完之後絕對係願意回購。如果你好似我咁未試過純素系列產品，好推薦你哋去試下！

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試用專員：Ling Cheung

近來天氣又炎熱又乾燥，令到我的皮膚極度缺水，乾紋暴現，毛孔粗大，膚色水泛紅。試用了Dr.Ceuracle 純素紅茶菌精華水，皮膚即時變得水潤有光澤，還可以Keep到成日，現在鼻翼位置無再甩皮，眼尾嘅乾紋大大減淡。佢仲令我肌膚水油平衡，不會過乾，T字位不會泛油，同時皮膚泛紅的情況得到大大改善。質地清爽，如帶有滋潤感的牛奶但不油膩，而且好快吸收，只要拍兩拍就完全吸收，肌膚又滑又有彈性。

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試用專員：Vince Cheung

我很喜歡佢嘅質感，比一般的爽膚水厚身同滋潤，但絕對唔會笠黏黏，用左佢仲有埋精華同面霜功能，為我肌膚保濕之餘，仲令我之前面上好耐都唔好嘅傷口開始好翻，用左一日之後，第二朝已經見到好好嘅效果，啲傷口紅咗，仲冇咁紅，過多幾日就癒合。同埋佢性質好溫和好舒服，完全唔會刺痛我脆弱嘅皮膚，令膚色均勻，泛紅慢慢消退，毛孔粗大的問題都有改善。

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試用專員：Sharon

因為本人属於乾性皮膚，就算係夏天都會好乾，因為底層皮膚好乾，所以不斷分泌油滋，表面好油，但底層好乾，試過好多其他護膚產品效果都不顯著，令我很困擾。CNE Charm & Easy- Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水試後很吸收，滲透力很強，感覺好似將所有精華營養素注入皮膚內，讓肌膚非常嫩滑飽滿及富有彈性，連暗粒都減少左。而且保濕度強，有效地平衡肌膚水油份，一整天都keep到肌膚水嫩嫩的。

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試用專員：Florence Shum

CNE CHARM & EASY Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水，用前它彷彿似是茶與奶分開，搖勻後出現淡奶茶色，初初也怕會否有點笠？但塗上臉後卻出奇地清爽兼唔笠，好快吸收！呢排忙著搬屋搬office，唔够瞓搞到好殘！慶幸地有這支精華水，上臉後竟能收拾殘樣，肌膚很快地重現光澤，原來急救用也可以！

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試用專員：Helen Lu

1支Vegan紅茶菌精華水=爽膚水+精華+面霜3合1。紅茶菌提取物含豐富益生菌、維他命B和多種營養，有助去除毒素、淨化皮膚，預防皮膚堆積的毒素誘發各種肌膚問題，同時為肌膚補充營養和水分。

使用後令肌膚保持水潤，而且有助去除毒素、淨化皮膚，預防皮膚堆積的毒素誘發各種肌膚問題，同時為肌膚補充營養和水分。在轉季天氣時可保持肌膚水潤，有光澤。使用個幾星期後肌膚明顯有改變，面色好了，而且有光澤更水潤飽滿。肌膚缺水問題更有很大改善，早上上妝時貼服和不會容易脫妝。

謝謝你們推介及給予機會認識這產品。

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試用專員：Fiona

使用純素紅茶菌精華水後,有助具有污染防禦功能，精華水可預防肌膚暗啞、乾燥及細紋。質感水凝絲滑，毛孔及細紋看起來更細緻，肌膚具彈性、柔滑、亮澤。精華水又能迅速被肌膚吸收，以濃縮的成分帶來最顯著的護膚功效，每天早晚潔面柔膚後都用它都有助淨化皮膚，同時為肌膚補充營養和水分。

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試用專員：Joe Yip

我第一次接觸CNE Charm & Easy Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水我覺得好得意，上面有一層奶白色的乳霜，下面是一層紅色的紅茶精華，真的很像奶蓋紅茶，令我很想立即買一杯奶蓋紅茶來飲！我先生還以為我拿了一支什麼飲品搽面呢。每天早晚潔面後，我都使用精華水抹面，毛孔中還有污糟的東西都能抹出來，繃緊的感覺立即消除，一星期後我本身比較乾、暗啞的肌膚變得有光澤，毛孔粗大的位置都細緻了很多， 一些細紋我覺得都減淡了很多，很滋潤皮膚，我會繼續使用，我會介紹給朋友仔。

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試用專員：Winnie Yip

CNE Charm & Easy-Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水，我是第一次用紅茶菌提取出來的護膚品，原來紅茶菌含豐富益生菌、維他命d和多種營養，皇牌產品果然與眾不同，短時間使用已經感受到它的功效。我按照皮膚顧問的指示，使用前先把水+奶油兩層特殊質地搖勻，每天早晚洗面後把純素紅茶菌精華水倒在棉花上再搽上面部，我喜歡把沾滿精華水的棉花敷在面上15分鐘，感覺很保濕舒服。用了幾天覺得皮膚變得脹卜卜飲飽水的，上層的「奶油」其實是向日葵花籽油可以有效幫我肌膚做到深層保濕，紅茶菌的營養素可以淨化皮膚，我本身很暗黃的膚色變得透白了很多，很多謝Topick和這支CNE純素紅茶菌精華水，各位好姊妹可以放膽一試。

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試用專員：Man Tsz Ying

多謝Topick抽中我試用，呢隻純素紅茶菌精華水真係好好用，用左3個星期，乾燥感明顯少左，而且皮膚明顯滑左。同埋呢隻精華水好方便，爽膚精華二合一，用完直接搽晚霜就訓得，而且質地一點都唔黏立。一開始有2層，要搖到均勻先可以用，睇落又真係似足奶蓋紅茶，而且好快就吸收晒。

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試用專員：Chan Nga Wun

CNE CHARM & EASY Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水 看起來顏色和質感都很像「奶蓋紅茶水」，非常特別。

我使用時把它搖勻，因為我的皮膚是乾性，所以每次使用我都會塗3層，因為它的多種營養和益生菌，我使用3天後就感覺皮膚變得潔淨，清爽如毒素已去除，再使用3天後，皮膚非常保濕和提亮，效果很好。

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試用專員：Cocktail

第一次見到呢支精華水就畀佢個外觀震撼到！如果唔知真係以為佢係一支紅茶奶蓋嚟。我一向用開嘅精華都比較滋潤，呢支精華水嘅質地意外哋好清爽。用咗幾日之後感覺皮膚冇出咁多油，同時間皮膚乾燥都改善咗唔少。整體嚟講十分推薦皮膚乾燥同有敏感肌嘅朋友。

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試用專員：Amy Leung

CNE Charm & Easy Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水一支Vegan就已經結合了爽膚水+精華+面霜三合一，方便得很。我本身兩邊臉頰皮膚容易敏感變紅的，使用錯誤的產品皮膚會又痕又紅， 我夠膽試用紅茶菌精華水因為它已經通過皮膚病學測試，證明溫和及安全，成份完全是純素，我使用了幾天都沒有出現皮膚敏感的情況。另外奶白色的葵花籽油有效補充我皮膚缺水問題，為深層的皮膚保濕，同時透過神經酰胺和蛋白質增強皮膚屏障，使用後皮膚沒有那麼紅， 容易敏感的人士都可以一試。

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試用專員：Sky Kris

用過CNE Charm & Easy- Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水後非常喜歡，可以因應自己肌膚特性調節份量，額頭較油的話可以搽一層，面頰太乾可以搽兩至三層，加上近日天氣較熱，比較喜歡用輕盈透薄的護膚品，而這支純素紅茶菌精華水非常透薄，但保濕力強，用了它在冷氣長開的環境下亦不覺乾；另外，純素紅茶菌精華水含豐富益生菌、維他命B和多種營養，用它搽在面上，就好像為肌膚注滿營養，十分推介。

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試用專員：Evelyn S

呢支Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水外表就好似一杯奶蓋紅茶咁。倒落手心比一般爽膚水滋潤，唔會太水。我最欣賞佢做到保濕效果。拍上面3秒極速吸收，唔洗等太耐。用左幾日仲改善埋我面上T字：位乾燥嘅情況，再冇脫皮。而且呢支精華非常温和，搽完都唔會泛紅。

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試用專員：Kristi C

CNE CHARM & EASY Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華係一種以水加油作配方嘅精華水。由樽身外望， 真係好似奶蓋飲品，面層有一層"奶油", 而奶油其實係向日葵花子油， 可幫助皮膚有深層嘅保濕。精華水亦可按使用次數而作爽膚水，精華，面霜功效，十分方便。

使用前要先搖勻，令精華水同油充分融合，然後可按皮膚嘅缺水情況而定使用次數，搖勻之後有d 似lotion咁。

因為工作長期在冷氣房，所以我在早上使用時，會塗上三層，即把精華水當爽膚水，精華及面霜使用。即使精華水含有油的成份，但塗上面後， 唔會有油膩，黏黏立立嘅感覺，十分清爽，亦很快被皮膚吸收。連續用咗幾日，皮膚都唔會話因為吸收左油份而生粒粒，反而係水潤度提升咗。

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試用專員：Chan Nga Ting

CNE CHARM & EASY Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水顏色和質感非常特別,跟一般的乳霜不同。搖勻後，多層液體便會融合，因為我的皮膚是中性，所以每次使用我都會塗2層。使用一星期後，感覺皮膚變得潔淨，好像清潔了頑固污漬一般。再使用3天後，皮膚非常濕潤，效果令我十分滿意。