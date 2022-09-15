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【「撐」小肥演唱會】 唱盡15年經典作廖子妤聲演獨白　小肥享受音樂舞台直言未死心

娛樂 12:59 2022/09/15

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小肥舉行兩場演唱會。

一連兩晚的《 MODERN CLASSIC 2010-2020：「撐」小肥演唱會》於昨晚假旺角麥花臣場館舉行頭場。入行15年的小肥，除大唱多年來的經典作品外，昨晚更以音樂劇形式，找來了廖子妤聲演獨白，穿插他唱出全新專輯的11首作品，而好友陳柏宇則與他合唱了《羅生門》，台上的他也分享了他對舞台的熱愛。

今次演唱會以「過去、現在、將來」作主題，小肥除了唱出經典歌如〈時光機〉、〈寵物〉及自澳門來港發展後推出的第一首作品〈有情有義〉等外，在演繹新專輯環節中，小肥的歌聲、Fish的旁白，加上大屏幕會以日與夜、晴或陰的獅子山、貌似小肥的卡通版「大肚腩雞」等作背景，為11首重新編曲的翻唱歌曲都注入不一樣的氛圍與力量。

縱然演唱會導演陳輝陽，在該環節開始時，刻意以字幕提醒觀眾不用拍手以全情投入，但每首歌之間台下還是充滿着忍不住的掌聲不斷。

在分享感受時，小肥就特別談及自己對香港的情意結，甚至由澳門來香港發展歌唱事業，並慢慢紮根香港的內心世界，最後談到如果香港人唔再聽小肥、點解唔離開時，小肥更有感而發道：「因為未死心，我好鍾意上到舞台嘅感覺，舞台特別容易令我釋放自己，希望大家會喺呢次演唱會見到個全新嘅我。」

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另外小肥的人緣極佳，昨晚頭場鄧麗欣、6號@RubberBand、劉浩龍、林盛斌、孫慧雪等均有前來欣賞，而古天樂、古巨基、七師傅、方力申等則送上花籃祝賀。

在嘉賓中，孫慧雪與小肥份屬好友，這全因雪雪在早期已幫小肥〈不平安夜〉的MV擔任女主角，昨晚她特別以冠名贊助代言人的身份現身為小肥打氣。二人久別 重逢，小肥本應份外感動，不過他一見到對方因為代言關係作出性感打扮現身，也禁不住大讚對方是名符其實的「豐胸女神」！

最新影片推介：鄧麗欣陳詠燊專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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