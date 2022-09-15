【科研人才】應科院向IVE提供4個學期職學計劃　學生實習每月總收入過萬

▲ 應科院向VTC提供4個學期職學計劃，學生實習每月總收入過萬。（VTC提供）

隨著香港發展成國際創科中心，未來需要大量的科研人才，香港應用科技研究院與職業訓練局今日（15日）簽署合作備忘錄，合作開辦全新微電子及通訊科技專業文憑課程，重點培育業界所需的專才。

合作會為VTC機構成員香港專業教育學院高級文憑課程學生，提供四個學期的VTC Earn & Learn 職學計劃，參與的學生在應科院資深科研人員的指導下，於新學年接受在職培訓，獲取業界實戰經驗，而院校將為學生提供課堂學習，從而在工作及學歷層面上提升年輕人的科研能力。

新學年起，首批VTC學生會加入應科院的四個技術部門，包括可信及人工智能技術、通訊技術、物聯網感測與人工智能技術、集成電路及系統。參與的學生基本月薪不少於9,000元及平均2,500元政府津貼，每月總收入過萬，完成整個課程更可獲得30,800元的職學金。

應科院行政總裁葉成輝表示，應科院首次參與職訓局的在學就職計劃，是為了鼓勵有志向的學員深入了解自己本身才能、發揮所長，畢業後可即時「開工」成為專業技師，或持續進修更上一層樓。

VTC主席戴澤棠表示，校方著重為學生提供實踐機會，培育應用型專才，很高興與應科院簽訂合作備忘錄，發揮雙方優勢，一同為科技界培育創科人才。

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責任編輯：李榮忠