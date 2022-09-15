【美麗戰場】性感陳瀅挑戰演技遭劉佩玥怒摑　蔣家旻變狠心女人陳曉華純真柔弱

▲ TVB台慶劇《美麗戰場》將於下10月3日首播。

由葉念琛監製、編劇及導演的TVB 55周年台慶劇《美麗戰場》將緊接《黯夜守護者》播出，由TVB五大花旦陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華及朱晨麗擔正，聯同陳山聰及方力申演出的《美麗戰場》將於10月3日首播，TVB於本周一（12日）釋出首條宣傳預告片後已引起討論。

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選美戰場

昨晚（14日）TVB再度釋出兩條最新預告片，以「選美」為一眾女主角華麗競技舞台的《美麗戰場》，其中一條預告片開首即是選美活動記招現場。

葉念琛解釋「美麗戰場」定義，並謂：「美麗就一係班女人嘅成長、爭鬥，戰場就係佢哋喺人生嘅軌跡裏面遇神殺神，先可以登上權力頂峯。」

陳瀅滿懷心事及充滿心計的表情，加上劉佩玥驚呆且心有不甘的表現，以及蔣家旻的一副歇斯底里樣子，數秒的預告片跟觀眾大賣關子。除了交代故事背景及中心思想，第二輪兩條宣傳片重點均落在陳瀅身上。

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陳瀅挑戰演技

劇中性格絕不認輸的陳瀅，抱著「我點都要同你鬥到底」的決心，一步步似是走向眾叛親離之路。她含淚面對陳山聰的反擊性指控：「係你逼我成為你嘅惡夢」除此以外，她又遭劉佩玥怒摑兼追問：「點解你要咁對佢，你良心去咗邊，你係咪人呀？」

陳瀅先後演繹了純真、委屈、自信及冷漠等不同層次的情緒，估計角色設定相當不簡單。她更有性感大露背造型，於鏡頭前大晒白淨美肌，相當搶鏡。

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衝突場面多

第二輪宣傳片中不乏衝突場口，一身空姐造型的陳曉華慘被半裸丁子朗怒摑，二人關係耐人尋味。首個火辣場口亦於第二輪宣傳片曝光，主角是熱烈擁吻的方力申與朱晨麗，感覺頗激。

一直沒有現身官方宣傳的唐詩詠亦有閃現第二輪宣傳片，更饒有深意地道出：「所有男人對住咁靚嘅女仔，佢哋根本毫無還擊之力。」未知唐詩詠會否在劇中擔任重要角色。

五大「花」旦

首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。