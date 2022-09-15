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【打劫露宿者】九龍城拾荒婆婆被劫1.6萬現金　警再拘一名29歲印度漢

社會 13:05 2022/09/15

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(資料圖片)

一名74歲女士於8月22日在九龍城區內被2名男子行劫，早前已拘捕28歲非華裔男子。詳情即看【下一頁】警方今日（15日）表示，再拘捕另一名29歲印度裔男子。

九龍城警區刑事調查隊第七隊人員根據情報及經進一步調查後，9月13日中午在九龍城區再拘捕一名29歲非華裔男子，涉嫌行劫。

另外，警員亦發現該名29歲非華裔被捕男子及早前被捕的28歲非華裔男子與8月28日約早上6時30分在北角海澤街發生的車內盜竊案有關。警員再拘捕上述兩名非華裔男子及另一名38歲外籍女子，涉嫌車內盜竊。人員亦在各被捕人居住的單位內檢獲懷疑為被捕人犯案時身穿的衣物。

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責任編輯：余思嵐
 

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