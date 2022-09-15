【馬鞍山居民注意】九巴下周一起推轉乘網絡石門設轉車站　涵蓋14條路線最高慳10元

▲ （資料圖片）

九巴今日（15日）表示，下周一（9月19日）起推出全新馬鞍山轉乘網絡，並在石門增設轉車站，涵蓋14條由西貢、馬鞍山、大水坑等地出發的路線，提供最高10元轉乘優惠。

九巴指，下周一起推出全新馬鞍山轉乘網絡，涵蓋途經位於大涌橋路「濱景花園」巴士站及「新界鄉議局大樓」巴士站的14條全日路線。乘客經由此網絡轉乘，可前往九龍東、長沙灣、尖沙咀及荃灣等地，四通八達，第二程更可享高達10元轉乘優惠。

乘客轉乘其中13條以馬鞍山或濱景花園為總站的路線，可享有「補差價」的優惠，總車資為兩程應付車費中較高的一程，若第二程車費低於或等於第一程車費，可享免費轉乘優惠；而轉乘299X線往來樟木頭至西貢的乘客，亦享有劃一4.2元轉乘優惠。

14條涵蓋「石門轉車站」巴士路線

【TOPick診症室】胃痛自行服藥止痛不知已患癌 醫生拆解胃癌徵狀與治療

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

