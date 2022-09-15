【補鐵恩物】青口DHA含量高助胎兒腦部發展　營養師：懷孕及哺乳期最佳營養食品

▲ 青口除了奧米加3脂肪酸量高外，每12隻已能提供你一餐足夠的蛋白質，含鐵量高，當中已達哺乳期的八成所需。（iStock圖片）

因為懷孕而暫停了減肥計劃的Flora，剛剛誕下可愛的女兒，完成坐月後，迅即回來重新開始減磅。我見她雖疲憊不堪，手抱着不哭不鬧的女兒，面上卻掛着幸福的笑容，我問︰「你坐月休養的日子好嗎？現在餵母乳還是奶粉？」

Flora說︰「大部分時間都是母乳，只有間中一兩次餵奶粉。」

產後要補充營養

我提醒她︰「在產後，你要留意葉酸、鈣質、鐵質、維他命Ｄ的攝取，以維持抵抗力、預防貧血、骨質疏鬆，並且保護下一胎腦部神經發展。至於餵哺母乳，便要留意奧米加3脂肪酸中的DHA，世界衞生組織建議懷孕和哺乳中的媽媽，每日攝取200毫克的DHA，進食100克三文魚、茄汁沙甸魚或蠔，又或者12隻青口，都能吸收足夠所需。」

「你以前也提到青口很高鐵質，我也很愛吃，現時正好當季，最近老公買了些新鮮法國青口、生蠔回來，打算慶祝女兒滿兩個月大，但是我是否需要戒口不吃海鮮，以免BB食物敏感呢？」Flora問道。

▲ 註冊營養師黃雅婷表示，孕婦在產後，你要留意葉酸、鈣質、鐵質、維他命Ｄ的攝取，以維持抵抗力、預防貧血、骨質疏鬆，並且保護下一胎腦部神經發展。（iStock圖片）

「如果你沒有食物敏感，BB在兩歲之前，哺乳媽媽的食物種類愈多元化兼均衡，愈能減少她日後出現食物過敏的可能。而且青口營養價值高，很適合你現時的營養需要。除了之前提及奧米加3脂肪酸量高外，每12隻已能提供你一餐足夠的蛋白質，含鐵量高，當中已達哺乳期的八成所需，其中維他命B12含量還高於每日所需，脂肪量低，只含三分之一隻雞蛋的膽固醇量。」我詳細解說。

低脂低膽固醇

Flora說︰「還以為所有海鮮都高膽固醇，幸好你幫我最愛的青口平反。」

「想避免患上高膽固醇，我們需要慎吃的並非海鮮，而是高飽和脂肪的內臟，例如豬大腸、排骨、雞皮、腩肉、豬腦等。」我說。

Flora聽後，眉開眼笑答道︰「一會兒要立即告訴老公這個好消息，著他準備煮個蕃茄青口鍋，今晚一起蘸法包吃慶祝！」

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）