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【消委會】測試15款兒童平衡單車　推介3款滿分安全不含塑化劑【附選購使用貼士】

兒童健康 14:48 2022/09/15

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消委會測試15款兒童平衡單車，當中有3款滿分安全不含塑化劑。

有家長想小朋友學踩單車，之前會先讓仔女學沒有腳踏和齒輪的兒童平衡車，日漸普及。消委會測試了市面15款兩輪款式兒童平衡單車，售價由$299至$1,700不等，標示適用年齡為1至6歲，當中3款獲滿分5星，在機械和物理性能測試安全，亦不含塑化劑。另外3款達4.5星，家長可作參考。

平衡單車設腳踏板，主要由前後輪胎、車架、座位和手把等組成，兒童踏平衡單車時需持續用雙腳蹬地滑行，既可訓練他們的平衡力、肌肉和協調能力，又可以體驗踏單車的樂趣。平衡單車又稱為滑步車，在歐美較為盛行，現時本港日漸普及，有相關訓練場地及教練，而玩具零售店、兒童用品店、運動用品店及單車店都有售平衡車。

最新影片︰

9款樣本符合歐洲玩具安全標準

消費者委員會測試市面15款平衡單車的機械及物理性能安全檢測，以及化學物質檢測。在機械和物理性能安全方面，只有9款符合歐洲玩具安全標準EN71-1的要求，包括品牌︰GLOBBER、smarTrike、STRIDER、EVO、BIKEEIGHT、BTWIN、Chicco、TRYBIKE和Janod。 

不合格的款式包括有1款的手把管上的泡膠裝飾物在拉力測試後有破損，出現細小部件；2款的輪胎充氣門蓋易扭開並鬆脫，形成細小部件，細小部件若不慎被兒童誤放入口中吞食，有機會引致窒息。另外，4款的車輪與車架之間的間隙介乎5至12毫米，存在夾傷手指或腳趾風險；1款樣本的車籃更有尖角，或會被割傷。

化學物質的安全程度

在15款中，1款塑化劑含量超標18倍，有2款有塑化劑但沒有超標。塑化劑是常用於塑膠中的化學添加劑，以提高物料的彈性和耐用度，惟部分塑化劑會對健康構成風險，例如有研究指出DEHP或會妨礙兒童正常發育，也可能損害男性生殖系統。

此外，全部檢出PAHs 。兒童使用平衡單車時，雙手會緊握手把以及接觸座位，若此等部分的物料含有PAHs，兒童有機會經皮膚接觸而攝取。有研究指出不少PAHs皆會對人體健康造成影響，其嚴重程度則視乎攝入量、接觸途徑、時間長短等因素。當中部分種類已被認定為致癌物或是潛在的致癌物質；此外，部分PAHs亦有機會引起刺激反應，部分較容易過敏人士或可能經皮膚接觸後，會出現皮膚炎。

8款總評高分平衡單車

以下消委會測試中推介3款獲總評滿分5星的平衡單車，另有3款獲4.5星及2款總評4星是不錯之選。名單如下，次序以5星排先。

    點擊圖片放大
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7大選購及使用貼士

消委會建議消費者選購及讓小孩使用平衡單車時留意：

1. 如在網上購買平衡單車，主動查詢產品是否「行貨」，以及保養和維修的安排。

2. 檢視其結構是否堅固，車輪的損耗情況、部件是否齊全等。

3. 遵照說明書的指示安裝平衡單車，確保所有部件安裝穩固。

4. 踏平衡單車時穿著適當的保護裝備如頭盔、護肘、護膝等。

5. 應在安全及適當的地方使用平衡單車，切勿在馬路、人多的地方或濕滑、不平坦的地面使用，以免發生意外。

6. 家長應時刻看顧小孩，以免小孩騎乘平衡單車時失控而傷及自己及旁人。

7. 踩完平衡單車後，小孩立即洗手以免攝入有害物質。

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責任編輯：顏紫燕

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