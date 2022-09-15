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【死因研訊】女警分娩後血崩不止死因續訊　法醫指死者死因為瀰漫性血管內凝血

社會 14:00 2022/09/15

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伊院病理學科顧問醫生卓華今到庭作供。（陳曉欣攝）

懷孕37周的26歲女警例行產檢時被診斷患妊娠毒血症，同日在伊利沙伯醫院催生誕下女嬰後血崩不治，死因庭今（15日）續研訊。法醫指死者的死因為瀰漫性血管內凝血，臨床上沒有證據顯示死者有羊水栓塞，而死者被切除的子宮後可見有胎盤殘餘。

懷孕37周的26歲女警例行產檢時被診斷患妊娠毒血症，同日在伊利沙伯醫院催生誕下女嬰後血崩不治，死因庭今（15日）續研訊。撰寫解剖報告的法醫指，死者的死因為瀰漫性血管內凝血，臨床上沒有證據顯示死者有羊水栓塞，而死者被切除的子宮可見有胎盤殘留物。

負責撰寫解剖報告的伊院病理學科顧問醫生卓華供稱，死者的直接死因為彌漫性血管內凝血（DIC），死者全身大量出血，胸膜腔和腹腔有血染分泌液，另有皮下出血及漿膜出血，代表其凝血系統失效。

卓表示，死者子宮收縮乏力引致的產後出血可能導致彌漫性血管內凝血，而死者的妊娠毒血症可能增加彌漫性血管內凝血風險。另外，死者的子宮有胎盤碎片殘餘，惟需要結合臨床資料才可肯定會否引致出血或彌漫性血管內凝血。

卓續指，若有孕婦身亡，一般會檢查死者有否羊水栓塞（AFE）的表徵，卓指死者的肺部血管沒有發現有胎兒組織或麟狀細胞殘留。在死因裁判官查問下，卓同意即使死者沒有上述主要表徵，亦不能排除死者沒有羊水栓塞。

卓指，羊水栓塞會引致呼吸及循環系統衰竭，最終引致彌漫性血管內凝血，但在欠缺臨床資料下，須排除其他原因，才可判斷死者有羊水栓塞。

卓又指，根據相片顯示被切除的子宮明顯有胎盤殘留物，而肉眼亦可見死者排出的胎盤有一處缺失。

死者葉素欣於2016年10月6日入住伊利沙伯醫院，誕女後流血不止，接受數次止血手術及切除子宮後，於同月9日上午去世，終年26歲。

聆訊明（16日）續。

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記者：陳曉欣

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