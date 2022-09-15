【施政報告2022】新民黨重提貨櫃碼頭遷桂山島　倡為凍卵凍精人士提供5萬元津貼

▲ 新民黨今日上午與特首李家超會面，提交《施政報告》建議。（記者會直播截圖）

新民黨今日上午與特首李家超會面，提交《施政報告》建議，重提於桂山島興建新港口作為貨櫃碼頭，即將葵涌貨櫃碼頭搬遷至大灣區，釋放用地作發展；並建議增加受輔助生殖科技方面的財政資助，為選擇使用卵子及精子冷藏服務的人士提供5萬元津貼。

新民黨建議將葵涌貨櫃碼頭向外遷移，與內地合作打造新的大灣區港口，並建議向中央爭取支持，與深圳及珠海合作，在珠海轄下萬山群島的桂山島，興建新港口。該黨亦建議區議會制度改革參考完善選舉制度後立法會的組成，增加約兩成議席，其中民選議席佔兩成，並整合選區。

今次我們與行政長官說，應該考慮與深圳珠海合作，一個適當的地點在珠海萬山群島區內的桂山島，這個島只距離香港大嶼山的西南4.8公里，特區政府應考慮向中央政府提出，與深圳合作、與珠海合作，在桂山島共建新貨櫃碼頭，可以騰出葵涌貨櫃碼頭300多公頃用地做其他發展，亦可以令我們的貨櫃碼頭在技術上更加提升。

另外，該黨亦提出建議解決人口老化、出生率低及人才不足問題。葉劉淑儀認為特區政府應帶頭進一步提高退休年齡，將新、舊制公務員退休年齡劃一，即所有文職職系人員延後至65歲，全體紀律部隊職系人員則延後至60歲。

葉劉淑儀亦建議政府參考外國做法，提供「生育紅利（Baby Bonus）」，每名嬰兒出生，有關家庭可獲2萬元現金資助；並為選擇使用卵子及精子冷藏服務的人士提供5萬元津貼，以鼓勵生育。

至於人才不足問題，葉劉淑儀表示，本港建築、安老服務及運輸等行業人手嚴重短缺，建議政府盡量簡化人才來港手續；現行「一般就業政策」只適用於海外，不適用於內地，手續亦繁複，希望政府盡量加速審批。

該黨亦建議政府因應各重點行業的需要，訂立「優才清單」，放寬相關優才入境要求，由港府在全球物色頂尖企業及優才，主動招募他們來港落戶；並放寬限制非香港永久居民的置業門檻，吸引他們長期留港發展，境外人才留港3年後，可寬免首置的雙倍印花稅，不滿7年則須補交。

該黨亦建議區議會制度改革參考完善選舉制度後立法會的組成，增加約兩成議席，其中民選議席佔兩成，並整合選區政立法會議員、該黨中委李梓敬則認為，區議會維持過往選舉模式並不適合，認為區議會如立法會般增加約兩成議席，直選佔其中兩成，其餘席位分別由間選和委任產生，並整合選區，甚至並非使用單議席單票制的形式產生民意代表：「過往（區議會）選區過細，現時每一個選區人口大概是1.7萬人，令到民意代表過於著重本區的看法，可能漠視了比較大、或較為宏觀對香港發展的看法。」

新民黨認為，間選應透過地區分區委員會、防火委員會和滅罪委員會人士產生，並委任專業人士校長和非政府組織成員表達聲音，令區議會多元化和專業化。

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記者：陳葆琳