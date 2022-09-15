  • 34°C
香港時間 : 2022915日 (週四) 15:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Omicron】盧寵茂批與流感死亡率比較屬犯嚴重選擇性錯　不利精準抗疫

社會 15:27 2022/09/15

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

行政長官李家超本周二（13日）表示，新冠病毒Omicron變種的死亡率是0.6%，是流感的6倍，強調將新冠疫情視為流感並不正確。醫務衛生局長盧寵茂今日（15日）表示，0.6%死亡率不單是一個數字，也是對超過9,500名死者的尊重。新冠病毒除死亡率外，傳播力強、變異快、逃逸能力高等特質都與季節性流感不同。加上兒童對新冠免疫能力低、病毒亦會引發長新冠後遺症等，如果仍視兩者病情相若，就是以偏概全，令市民對疫情麻痺，不利精準抗疫。

盧寵茂發表網誌指，從新冠疫情開始或由今年初第五波疫情Omicron爆發至今，本港確診病例總數接近157萬宗，超過9,500人死亡，平均死亡率約 0.6％，這是鐵一般的事實、改不了的數字，以此與歷年季節性流感平均死亡率的0.1%作比較，是最為恰當而有一定的可比性。

他又引述指標數據均說明新冠疫情並非如季節性流感般輕微，新冠病毒變異快，而免疫逃逸能力強。季節性流感高峰期一般每年一度在冬季出現，而第五波的經驗告訴我們，新冠病毒基本上是全年無休。事實上，即使今年夏天全球面對熱浪侵襲，病毒仍然存在，感染數字更持續上升，專家更預計今年冬季全球將要再面對另一波更嚴重疫情。

【TOPick診症室】胃痛自行服藥止痛不知已患癌　醫生拆解胃癌徵狀與治療

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【韓國開關】香港快運推飛韓國首爾特價機票　12月旺季恢復每日一班機
今日 11:58
【韓國開關】香港快運推飛韓國首爾特價機票　12月旺季恢復每日一班機
【綁架撕票案】商人疑捲生意糾紛突失蹤十多日　警方尋獲事主遺體
今日 13:41
【綁架撕票案】商人疑捲生意糾紛突失蹤十多日　警方尋獲事主遺體
【打劫露宿者】九龍城拾荒婆婆被劫1.6萬現金　警再拘一名29歲印度漢
今日 13:05
【打劫露宿者】九龍城拾荒婆婆被劫1.6萬現金　警再拘一名29歲印度漢
【馬鞍山居民注意】九巴下周一起推轉乘網絡石門設轉車站　涵蓋14條路線最高慳10元
今日 13:19
【馬鞍山居民注意】九巴下周一起推轉乘網絡石門設轉車站　涵蓋14條路線最高慳10元

你可能感興趣

【韓國開關】香港快運推飛韓國首爾特價機票　12月旺季恢復每日一班機
今日 11:58
【韓國開關】香港快運推飛韓國首爾特價機票　12月旺季恢復每日一班機
【綁架撕票案】商人疑捲生意糾紛突失蹤十多日　警方尋獲事主遺體
今日 13:41
【綁架撕票案】商人疑捲生意糾紛突失蹤十多日　警方尋獲事主遺體
【打劫露宿者】九龍城拾荒婆婆被劫1.6萬現金　警再拘一名29歲印度漢
今日 13:05
【打劫露宿者】九龍城拾荒婆婆被劫1.6萬現金　警再拘一名29歲印度漢
傳染病 疫情 後遺症 盧寵茂 流感 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【晚吹戀講嘢】性感插畫家KITKAT談港日の戀差別　男友難敵火辣身材拉入後巷親熱
12:59 2022/09/14
【晚吹戀講嘢】性感插畫家KITKAT談港日の戀差別　男友難敵火辣身材拉入後巷親熱
【昔日女神】古天樂版《神鵰俠侶》女星近況一覽　李若彤操肌凍齡李綺虹大方認更年期
16:02 2022/09/14
【昔日女神】古天樂版《神鵰俠侶》女星近況一覽　李若彤操肌凍齡李綺虹大方認更年期
【兩性關係】不顧太太染上性病風險 港男為私慾與SP享受不設防的快樂
11:44 2022/09/13
【兩性關係】不顧太太染上性病風險 港男為私慾與SP享受不設防的快樂