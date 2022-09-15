【Omicron】盧寵茂批與流感死亡率比較屬犯嚴重選擇性錯　不利精準抗疫

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

行政長官李家超本周二（13日）表示，新冠病毒Omicron變種的死亡率是0.6%，是流感的6倍，強調將新冠疫情視為流感並不正確。醫務衛生局長盧寵茂今日（15日）表示，0.6%死亡率不單是一個數字，也是對超過9,500名死者的尊重。新冠病毒除死亡率外，傳播力強、變異快、逃逸能力高等特質都與季節性流感不同。加上兒童對新冠免疫能力低、病毒亦會引發長新冠後遺症等，如果仍視兩者病情相若，就是以偏概全，令市民對疫情麻痺，不利精準抗疫。

盧寵茂發表網誌指，從新冠疫情開始或由今年初第五波疫情Omicron爆發至今，本港確診病例總數接近157萬宗，超過9,500人死亡，平均死亡率約 0.6％，這是鐵一般的事實、改不了的數字，以此與歷年季節性流感平均死亡率的0.1%作比較，是最為恰當而有一定的可比性。

他又引述指標數據均說明新冠疫情並非如季節性流感般輕微，新冠病毒變異快，而免疫逃逸能力強。季節性流感高峰期一般每年一度在冬季出現，而第五波的經驗告訴我們，新冠病毒基本上是全年無休。事實上，即使今年夏天全球面對熱浪侵襲，病毒仍然存在，感染數字更持續上升，專家更預計今年冬季全球將要再面對另一波更嚴重疫情。

【TOPick診症室】胃痛自行服藥止痛不知已患癌 醫生拆解胃癌徵狀與治療

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐