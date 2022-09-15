【MIRROR演唱會】病情反覆點名感謝「軒仔」陪伴　受傷舞蹈員張梓峯：災難後感徬徨和恐懼

▲ 病情反覆點名感謝「軒仔」陪伴，受傷舞蹈員張梓峯：「災難後感徬徨和恐懼。」

MIRROR紅館演唱會意外發生至今已經一個半月，當中受傷最重的舞蹈員李啟言（阿Mo）近日的況由嚴重轉為穩定，但仍需留院治理。而另一舞蹈員張梓峯（阿峯）雖然一早已經出院，不過還要定期覆診、接受長時間的治療。

今日（15日）下午，阿峯再於社交網站更新近況，直言在災難發生後，感到徬徨和恐懼，幸好得到朋友、家人和太太的支持，其中更特別點名「軒仔」，相信阿峯所指的就是歌手張敬軒。

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人氣男團MIRROR於七月舉行首個紅館演唱會，在7月28日的第4場演出，於呂爵安（Edan）與盧瀚霆（Anson Lo）表演的環節期間，舞台上方的巨型屏幕墜下發生慘劇，多名舞蹈員受傷，包括COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）男友阿Mo。

另一舞蹈員阿峯的盤骨和腰部被屏幕壓傷，雖然他已經出院休養，但仍要定期覆診接受相應治療，而且情況反覆，阿峯亦曾因為要接受密集式的治療，過程令他感到身心疲累，在網上發文宣洩情緒。

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與他保持密切聯繫的「貓貓校監」呂詩慧昨日（14日）代阿峯發言，表示MakerVille方面包括李澤楷先生並未有跟阿峯及其家人溝通或見面，而阿峯在意外後的生活開支主要來自他的積蓄。

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阿峯開腔

今日阿峯在其個人instagram的限時動態發文，他寫道：「災難發生後，我感到徬徨和恐懼的時候，感激身邊的家人朋友，特別是老婆的支持，多謝軒仔的陪伴，也多謝呂校長的支援。」

阿峯文中特別提及「軒仔」，猜測是有意外發生後曾主動聯絡涉事舞蹈員，並安排心理輔導的歌手張敬軒。