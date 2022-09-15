【STEM教育】90後開STEM教育收逾3000名學生   啟發兒童新思維與創業精神

▲ Anson Sir在短短兩年内，學生已有3000人。

作為全港首間提倡將創科企業家（Entrepreneurship Education ）教學結合STEM課程的教育機構，由90後新一代STEM天王岑俊穎 ( Anson Sir)創立的APLUZA Academy， 致力透過為至17歲的兒童及青少年提供一系列廣及兒童編程、STEM及創科企業家等創意課程，助他們啟發新思維，為日後化身STEM專家及企業家作好準備！

早於2015年，只有18歲的Anson Sir已決定投身創業行列。他憶述，創業過程中需要學習如何製作網站、從事企業營運和撰寫商業計劃，卻發現坊問沒有太多額外支援，他主要通過YouTube或報讀網上國際課程，由此逐步掌握相關技巧，幸運地從創業經歷皆獲得不錯的成績，也因而更明白到與STEM及創科相關技術及知識的重要性。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

設四大課程 採一對四小班教學

「不時在媒體採訪看到，不少家長均表示小朋友有留意到如Google、Tesla等國際科網品巨頭公司，並從小對創科以至創業感興趣，卻難以接觸或學習到相關知識，讓我發掘到STEM在市場上具有龐大的發展空間。」Anson Sir指出，為此促使他於2021年初成立Apluza Academy，不足兩年發展已接觸逾3千名學生。

我們的課程針對3歲至12歲的幼兒及小學生，主要分為四大類別：KIDZ YOUTUBER（兒童Youtuber課程）、KIDZ STEM CODING（兒童電腦編程課程）、KIDZ ENGLISH（英語演講班），以及最受歡迎的KIDZ ENTREPRENEURSHIP- Startup CEO Bootcamp（兒童企業家課程）。

Anson Sir稱，有別於坊間聘任兼職教師的形式，機構團隊在吸納新導師時，皆必須通過他的審核，當中更會進行兩重面試，以確保其教學水平，同時更會就其個人的品行，以至與小朋友的相處能力，全方位再作審核。與此同時，課程採用小班教學，每班固定採用一比四的師生比例，使學生在學習上能獲得充分指導。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

課程設計全面 推動學以致用

提到STEM教學的重要性，Anson Sir強調，藉學習STEM的技能和知識，可幫助啟發小朋友的創意和批判性思維，令他們更能成熟思考。

我的教育理念與坊間機構和教育方式不盡相同，在設計課程及授課前，先會了解每位學生的不足，亦不會要求學生研讀參考資料及背誦課文內容。課程上並特設大量小組討論，同時鼓勵同學遇到難題即時發問，期望可帶給小朋友開心學習的感覺，自然能事半功倍。

Anson Sir喜見有家長指小朋友在Apluza Academy學習後，變得更有目標、創造力和自信心，逐步實現夢想。

大部分報讀兒童YouTube課程的學生，都渴望成為YouTuber。除了基本的剪片外，課程進階更會教授他們管理個人頻道，從中學習市場策劃、SEO（搜尋引擎最佳化），以及關鍵字的應用等重要知識，配合聘請知名的YouTuber現場授課或擔任嘉賓導師，使他們能掌握實踐經驗，成功學以致用。

首設兒童CEO課程 培訓小小企業家

至於深受歡迎的屬兒童企業家課程，Anson Sir表示，這是全港首個同類課程，主要以12至15歲的中一至中三學生為對象，讓他們學習到基本的營商技巧，為日後創業奠下穩固根基。

當中有一位年僅14歲的學生令我引以為傲，他完成首屆暑假APLUZA Startup CEO Bootcamp後，過了一段時間致電給我，原來他已成立了一間為名為White paper的英語非牟利社企，更提到應用了活動中所獲得的知識，令我大感驚喜。

展望未來教學方向，Anson Sir透露，留意到本地欠缺較易理解兼富趣味的STEM讀物，下一階段會推出專為幼兒及小學生而設的「全民做STEM」漫畫書，由團隊自行策劃，期望以精美畫工及配備玩具配件，增添學習吸引力，冀在書店出售之餘，更能成為幼稚園的教材。

我們也會透過開展大型的體驗點『YouTube基地』，推廣機構的教育理念，以獲得更多家長的認同，使更多小朋友提升自信，並為成為下一代企業及創業家鋪路。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9