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【綁架熱話】貝沙灣主僕被擄走爬貨櫃頂獲救　男子泰達幣交易遭襲擊綁架從窗中逃出

社會 16:00 2022/09/15

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打鼓嶺坪洋村發生綁架及撕票案。(黃傑偉攝)

本港過去曾發生多宗綁架案，肉參是獲救，但今次打鼓嶺坪洋村發生綁架遭撕票，警方尋獲事主遺體。詳情即看【下一頁】

翻查資料，案件涉及去年11月九龍灣一宗1300萬元虛擬貨幣「泰達幣」交易綁架案，受害人相約加密貨幣買家的男子進行交易，隨對方前往一個工廈單位，遭鐵鎚襲擊，綁匪強迫事主致電朋友和家人交出800萬元贖金，綁匪其後更向受害人家人要求贖金增加至3000萬元，廣東省公安廳今年3月25日移交7名疑犯給本港警方。

另外，港島薄扶林去年12月發生綁架案，39歲外傭及19個月女嬰在薄扶林遭人擄上七人車，之後禁錮在八鄉一個貨櫃內。後來外傭自行逃脫，爬上貨櫃頂求救在村內一個貨櫃頂求救，驚動村民而報警。警方拘捕一名41歲內地男子。

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責任編輯：余思嵐

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罪案 外傭 工廈 虛擬貨幣 貝沙灣 九龍灣 薄扶林

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