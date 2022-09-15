【晚年淒涼】娶10個太太被離棄晚年無法自理　花花公子冀尋回妻兒照顧終老

▲ 泰國一名79歲老翁，曾經有錢又有好多女人，但現在連自理能力都有困難，而身邊只得一個女兒來照顧他，所以父女決定發「尋人啟事」，希望妻子和孩子們能夠回來照顧他。

那個少年不風流，泰國一名79歲老翁年輕時任職房地產銷售，財力雄厚，他更自命年輕時擁有帥氣外貌，因此在外面女人無數，泰國各地都有他的女人，曾娶了10個妻子，也生了不少孩子，他一心多用之餘，還在外頻頻發生一夜情，晚年卻是一名體弱多病的獨居老人，他需要有人照顧，而身邊只有一名女兒陪伴，所以最近發出「尋人啟事」，希望妻子和孩子們能夠回來照顧他。

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綜合外媒報導，泰國老翁普瓦納特（Phuwanat Rattanawichit），年輕時靠經營房地產致富，有錢又花心，所以女人無數，泰國各地從曼谷到其他城市，都有他的女人。據悉有「登記」的妻子多達10人，每名妻子亦有為他誕下兒女，而目前只有女兒普拉帕頌（Prapassorn Rattanawijit）在他身邊照顧他。

據女兒普拉帕松透露，父親退休後一直在寺廟生活，但去年發生跌倒意外後，患有動脈硬化、肌肉無力，身體狀況每況愈下，生活變得無法自理，於是在今年1月份搬回家中休養，由她照顧父親的起居。

普拉帕松坦言，自己既要工作又有家庭要照顧，只有她一人照顧獨居老父，實在吃不消，因此兩父女考量後，決定發出尋人啟事，希望找回妻兒們，更希望同父異母的兄弟姐妹能回來輪流照顧爸爸。普瓦納特表示，知道當中有幾位妻子已經過世，但他還是希望在世的妻子與孩子們，能來探望他、照顧他。

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責任編輯︰王明芳