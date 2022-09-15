【疫情焦點】本地新增8,023宗個案　6宗死亡個案【不斷更新】

▲ 本港疫情持續。（陳國峰攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（15日）會出席疫情記者會。

何婉霞說，2812人留醫，其中361名新增確診病人。昨日新呈報11人危殆，11人情況嚴重，現時留醫共有49人危殆，58人嚴重，其中10人接受深切治療。另外新增6宗死亡個案，2男4女，73歲-95歲，5人未完成3針接種，均有長期病，引發併發症。

新增142醫管局員工確診。博愛醫院內科及老人科病房的86歲男病人，9月13日經過檢測確診，追蹤發現3名男病人確診， 66歲至90歲，接受隔離治療，情況穩定，病房停止接收新症和探訪。

今日新增8,187宗確診個案，包括8,023宗本地感染個案，164宗輸入個案；另錄10宗離世個案。11間院舍新增確診，8宗是安老院舍，涉及13院友、1名工作人員，3宗殘疾人院舍。

學校方面，呈報1064宗個案，893宗涉及學生，171宗是教職員，664間學校受影響。今日新增12間學校個別班出現聚集性個案，共13班要停課。

歐家榮表示，懷疑BA.4/5佔整體個案比例79.6%，與前日差不多，他表示看到BA4/5 過去一直升，但見到上升幅度開度始放媛，現已升到高水平，有機會短期間見頂，8月頭即8.2至8.15期間升幅達240%，兩星期再升121%，最近兩星期則上升32.4%

至於新冠肺炎和流感是否相似，歐指出比較病死率，一定要用同等方法去定義。從第五波疫情開始，香港確診病例有157萬，超過9500人死亡，死亡率是0.6%，與歷年的流感的0.1%流感病死率有距離。比較是最恰當的比較性數據，有人認為衞生防護中心統計應要排除第5波初期最嚴重死亡數字，單以今年5月至今死亡率約0.1%，與季節性流感的平均死亡率0.1%作比較，這種比較不恰當，第五波至今都一直流行Omicron，BA.1到2、3月BA.2.2，4月有BA.2.12.1，至近兩三個月BA.4/5，一直無科學實證顯示BA4/5比之前病毒株輕微，如抽取一個時段作比可能有誤導，5月死亡下降是政府有措施，最主要是打針率上升，及有其他措施，不能用兩三個月的數據作比較。

歐家榮表示，即使流感都不會用單一季度數據，判斷流感整體的嚴重程度，兩者不同時段都可能出現變異，有不同嚴重程度，新冠是較流感嚴重。

新冠一定較流感傳播強，特別是Omicron，即時繁殖高峰可去到5，1月繁殖率曾到5，較流感高，各種防護措施過去兩三年可防流感，但防不到新冠，證明傳播強，引起感染數字高於流感，自然令死亡人數多。

歐家榮表示，現時香港疫情，見到近一兩日中秋假期後，低位約7200宗，回升到今日8000宗，升了1000宗，可能是先前回落是中秋少了人檢測，這兩日升返，要再觀察。中秋假期感染應會在近這幾日出現，要再觀察是否持續上升，較難用幾日或一星期去評估整體疫情上升、平穩或下降。現時其他數據，污水都跌，去到每公升可能40萬病毒量，港大繁殖率為1，比較樂觀，但2至4月曾感染的人，如無打針，免疫力會下降，如無打針，感染風險會增加。

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記者：袁澍