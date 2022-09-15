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【英女王逝世】羅家英悼念英女王帖文惹熱議　家英哥拍片道歉：永遠愛我的祖國

娛樂 17:08 2022/09/15

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英女王伊利沙伯二世日前離世，連日有大批市民帶同鮮花、英女王照片、親手繪畫的畫作等到位金鐘的英國駐香港總領事館外弔唁。

本星期二（9月13日），羅家英亦攜鮮花到金鐘悼念英女王，家英哥並寫道︰「她登基，我七歲，這七十年來，英女王是我的長輩，看著我成長到老矣。香港在(她)的庇蔭下，人間福地，還有幾多個長輩呢，鮮花一束，謹致敬意，萬世流芳，大象無形。」

家英哥的帖文引熱議，網民大多表示認同，並同時懷念英女王。不過，家英哥的帖文惹來部份內地網民負評，他最終刪去帖文並於今早10時多（15日）在微博上載影片為言行致歉。

眼紅紅拍片

這段49秒的短片，發布5個多小時後已超過177萬人次觀看，並成為香港、內地網民的話題。片中的家英哥身穿綠色外套，雙眼紅紅地向著鏡頭說普通話：「大家好，我是中國香港演員羅家英。作為公眾人物，發表了未加深思熟慮的哀悼之詞，我感到非常的抱歉，原意只是表達對老人的懷緬，並無他意，還請大家不要過分解讀，數典忘祖我還真做不出。」

英哥亦表示佢長期持有中國護照：「說明一切，我是中國人，我永遠愛我的祖國，對不起」。

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微博網民各有看法

在家英哥發布帖文後，網民留言表達兩極不同看法，留言包括：「文西加油」、「你沒錯 不用道歉」、「有感而發，人之真性情而已，沒甚麼大不了的！祝一切安好。」、「說英女王是長輩可以理解，說香港繁榮是英女皇的庇佑就過份了。」、「道歉沒有用，已經知道你是雙面人了」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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