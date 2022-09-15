鄧炳強重操故業親自「審犯」　「騙徒」揭兩類人最易被賣豬仔

▲ 做過警隊「一哥」的保安局局長鄧炳強表明：「無論你是『小騙徒』，還是『大老千』，都是我窮一生想追捕的罪犯！」（鄧炳強Facebook影片截圖）

近期東南亞「賣豬仔」騙案猖獗，做過警隊「一哥」的保安局局長鄧炳強，今日就找來一名「騙徒」，親身上陣「盤問」。他強調：「無論你是『小騙徒』，還是『大老千』，都是我窮一生想追捕的罪犯！」

鄧炳強今日在社交網站上載短片，找來了一名由演員飾演的「騙徒先生」。鄧炳強先問：「最近你在做甚麼詐騙活動？」對方則回應：「騙一些人生路不熟的香港人，到東南亞國家從事詐騙工作，即俗稱『賣豬仔』。」

「騙徒」續指：「其實沒有特別方法，主要是人的問題，因為他們很貪心，抱着一拼的心態，覺得一試無妨。第二類人，可能因為疫情關係失業、沒有錢，所以打算先做幾個月幫補生計，以解決燃眉之急。這兩類人是最容易受騙。」

鄧炳強追問「騙徒」，通常會用甚麼方法，騙取受害人的信任？對方則指：「多數都是在社交網張貼招聘廣告，標榜高薪厚職、提供食宿和在職培訓，以及向對方噓寒問暖，假裝成朋友，並聲稱也有很多香港人在同一地方工作，大多數人都會放下戒心。」

當受害人飛到東南亞國家後，「騙徒」就會露出真面目：「先沒收他護照，然後再禁錮他們，遇有不聽話、不合作的人，就會遭受『小小懲罸』，例如虐打他們，更甚會恐嚇他們永遠不能回香港！」

之不過，「騙徒」明言：「通常由他上機那一刻，就沒有機會離開了。」

▲ 今次「盤問」過程並無咖啡作招待，「騙徒」要求鄧炳強請他吃叉燒飯，但鄧炳強就決定請對方吃『監倉飯』，將「騙徒」押送離開。（鄧炳強Facebook影片截圖）

面對鄧炳強多輪「盤問」，「騙徒」說：「我想走，可不可以放我走？」鄧炳強則回應：「傻的嗎？怎可以放你走？」對方再要求：「那麼可以食碗叉燒飯嗎？」鄧炳強再表明：「『監倉飯』才有你份！」然後便將「騙徒」帶走。

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