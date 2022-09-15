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【訪港人數】8月實施「3+4」檢疫模式　旅發局：訪港旅客數字約6萬人次

社會 16:25 2022/09/15

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(陳國峰攝)

港府由香港時間8月12日起，從海外地區或台灣抵港人士將以「3+4」模式進行檢疫，即他們須在指定檢疫酒店強制檢疫3天，其後居家醫學監察4天。旅發局今日（15日）公布，8月初步訪港旅客數字約6萬人次，當中48295萬人次為內地，11315萬人次為非內地旅客，每日平均訪港旅客約1500人次。累積計算，今年1至8月訪港旅客人數約18萬人次，整體按年增加245.1%。

局方指，政府調整海外或台灣抵港人士的檢疫安排後，8月下旬每日錄得約2100人次訪港，但相比起疫情前水平，恢復只有約1%。至於今年頭8個月，共有18萬3千多人次訪港。旅客到訪目的主要為選擇香港作為過夜停留的中途站、探親、商務或有必要出行。

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責任編輯：余思嵐
 

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