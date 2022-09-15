【安達臣道冧天秤】22歲死者勤力孝順養嚴重抑鬱母　校友會籲踴躍捐助幫家屬度難關

▲ （黃傑偉攝）

秀茂坪安達臣道近安泰邨上周三（7日）發生奪命工業意外，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下，導致3死6傷，其中一名死者為年僅22歲的工程師助理潘浩鈺。潘浩鈺生前為深水埗九龍工業學校畢業生，該校校友會對其死訊表示十分哀痛，並向其母及家人致以深切慰問，同時呼籲校友踴躍捐助。

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據Facebook專頁「KTSAA 九龍工業學校校友會」，潘浩鈺來自基層家庭，在校時好學上進，並積極參與課外活動，曾任創新科技學會會長，亦獲得校外科技比賽獎項，2019年中六畢業。為大協助潘家度過難關，校友會呼籲校友踴躍捐助。

而民政及青年事務局麥美娟，本周一亦探望了潘浩鈺的媽媽梅姐。潘母向麥美娟表示，這幾日對她來說是如何漫長和難過，更與分享手機內浩鈺的照片，分享浩鈺生前生活的點滴。

麥美娟強調政府非常關注這宗事故，各相關部門正嚴查；又感嘆梅姐未來的生活固然不會容易，但認為憑著各方面的關心，她的路一定不會孤單。而工聯會亦發出捐款聲明，呼籲市民捐款協助潘浩鈺的家屬。

潘浩鈺的叔父Sam哥曾表示，潘浩鈺來自單親家庭，母親潘母患有嚴重抑鬱症，含辛茹苦將兒子撫養長大。而他又盛讚潘浩鈺為人「好勤力，好孝順媽咪」，雖然剛畢業進入社會工作4個月，但已是家庭唯一的經濟支柱，亦是母親的希望。他沉痛表示：

佢宜加咁樣走咗，佢媽咪無晒希望，我都唔知佢日子以後點過。

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責任編輯：羅嘉欣