【操控價格】天厨涉操控味粉轉售價格　競委會首入稟指違競爭條例要求罰款

▲ 天厨涉嫌操控「佛手牌味粉」轉售價格，競委會入稟起訴。（資料圖片）

競爭事務委員會今（15日）入稟競爭事務審裁處，指香港天厨有限公司在向兩個主要本地分銷商供應粉狀味精產品「佛手牌味粉」時，涉作出操控轉售價格行為，協定每箱不能低於740元出售，最終抬高至880元一箱。競委會指於其中1間分銷商被投訴未以最低價出售後，天厨曾以不同理由中斷供應。競爭會指有理由相信天厨所從事的操控轉售價格行為，違反《競爭條例》，並構成嚴重反競爭行為，要求審裁處處以罰款等。為本港首宗操控轉售價格案件。

申請人競委會；答辯人香港天厨有限公司（下稱天厨）。

入禀狀指，本案為競委會擬根據《條例》達致執法結果的首宗操控轉售價格案件。申請人指，威麒發展有限公司（下稱威麒）與義漢行有限公司（下稱義漢行）是天厨兩個主要本地味粉分銷商。天厨於2008年議定書中要求兩分銷商不可以以低於每箱740元出售「佛手牌味粉」。

自2015年12月14日起，《競爭條例》生效後，天厨仍繼續向兩分銷商操控轉售價格，每箱味粉的最低價格更抬高至837元至840元，最終於2017年8月25日抬高至880元1箱。

威麒曾向天厨投訴義漢行未有遵守最低價格出售味粉，天厨曾去信連同義漢行在內的3間本地分銷商，稱他們倡導佛手味粉的本地最低批發價不低於每箱880元。天厨其後於2017年8月22日至9月25日，以電腦故障或庫存短缺等理由中斷向義漢行供貨。

天厨又曾指「義漢行屢次低價掠奪1名公司下線問題嚴重……我們及時果斷地對義漢行採取了相應的管控措施」，及去信義漢行指「本地市場因貴公司低價競爭，造成價格混亂，出現了串貨、水貨及低價傾銷等現象。

競委會指，有理由相信天厨所從事的操控轉售價格行為， 違反《競爭條例》下的第一行為守則，並構成嚴重反競爭行為，遂對天厨提出起訴。競委會要求審裁處頒令天厨違反第一行為守則，並要求施加罰款，禁止天厨日後從事違反該守則的相同行為，須推行有效的合規計劃，以及要求天厨支付訟費及調查費用。

競委會相信，天厨所從事的操控轉售價格行為，具有損害在香港的競爭之目的， 違反《條例》下的第一行為守則，並構成《條例》所定義的嚴重反競爭行為。

競委會指是次為根據《競爭條例》執法的首宗操控轉售價格案件，競委會曾向天厨提出以發出違章通知書，並附帶明確規定的方式來解決，惟天厨拒絕承諾遵守相關規定， 競委會遂對天厨提出起訴。

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責任編輯、記者：李榮忠、梁錦麟