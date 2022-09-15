【競爭條例】天厨涉嫌操控「佛手牌味粉」轉售價格　競委會入稟起訴

▲ 天厨涉嫌操控「佛手牌味粉」轉售價格，競委會入稟起訴。（資料圖片）

競爭事務委員會今日（15日）入稟競爭事務審裁處，就香港天厨有限公司在向其兩個主要本地分銷商供應一種粉狀味精產品「佛手牌味粉」時從事操控轉售價格的行為，向天厨展開法律程序。

競委會公布的案情指出，天厨在2015年12月14日《競爭條例》全面生效後，至最少2017年9月27日期間，從事操控轉售價格的行為，訂定其兩個主要本地分銷商銷售由天厨加工及製造的「佛手牌味粉」最低轉售價。

天厨透過發出通知、提醒及警告，以確保分 銷商不會以低於指定價格銷售其味粉。當其中一間分銷商向天厨投訴另一分銷商自2016年起以較低售價爭奪顧客時，天厨作出跟進行動，包括採取制約措施、作出威脅或懲罰，以確保分銷商遵從其訂定的轉售價格。

競委會相信，天厨所從事的操控轉售價格行為，具有損害在香港的競爭之目的， 違反《條例》下的第一行為守則，並構成《條例》所定義的嚴重反競爭行為。

今次是競委會根據《競爭條例》執法的首宗操控轉售價格案件，競委會曾向天厨提出以發出違章通知書，並附帶明確規定的方式來解決，惟天厨拒絕承諾遵守相關規定， 競委會遂對天厨提出起訴。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠