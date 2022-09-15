【家庭關係】老爺奶奶盼添孫女煲「胎兒變性藥」　懷孕新抱流產崩潰

▲ 男丁太多公婆盼添孫女竟煲「胎兒變性藥」！媳婦孕中期流產，崩潰想離婚。

家族添新丁，相信胎兒不論男女，都會受到一家寵愛，但台灣卻有老爺奶奶只想要孫女，對懷孕的新抱做出非常不智行為。

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事主日前在Dcard社群發文，指自己和老公結婚一年半，老爺奶奶育有三個兒子，婚後生的都是兒子。因家族男丁太多，令老爺奶奶覺得家族像是男子宿舍，非常希望有女寶寶降臨。在得知事主懷孕時，就不停說「如果是女生就好」。可惜產檢後得知是兒子，老爺奶奶就直接不滿說「怎麼又是男生？」。

信偏方煲「變性藥」

事主續指，老爺奶奶不僅買了一堆偏女性顏色的嬰兒用品，希望孫仔會變孫女。老爺有時甚至會說「希望孩子的小雞雞飛走」這種玩笑話。更過分的是，奶奶聽信偏方，找神棍買據説可以轉換性別的中藥，煲好要事主飲下，但事主均偷倒掉。

意外流產 老爺奶奶添新希望

直至懷孕中期，事主某日意外流產，自己和老公的心情都非常崩潰。她一度憎恨老爺奶奶過去的行為，才導致她流產：

一直到現在我沒辦法不去想，為什麼我公婆要對寶寶說那些話？都是他們對我兒子說了那些話，他才會離開。

事主小產後，老爺奶奶還不死心，煮雞湯給事主補身之餘説道「想開一點，說不定下次就懷女兒了！」令事主大怒：

我沒辦法接受我小孩沒了之後，婆婆是這種態度，再怎麼說也是他的孫子。我老公還一直說他父母最疼的媳婦就是我，好討厭這種情緒勒索的感覺，想跟老公提離婚！

網民留言支持

事主心境曝光後，網民紛紛留言安慰，認為「吃轉換性別的藥也太智障了」。而事主也對網民的支持作出回應，表示自己對於奶奶的不諒解，是因為奶奶曾經也是醫護人員，不懂她為何可以講出那種話；認為老爺奶奶二人連最基本的尊重都沒有給自己和未出世的孩子。

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責任編輯：羅嘉欣