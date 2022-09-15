【人格分裂】老公容許患雙重人格妻子譜婚外情　「第2人格」戀上情夫突控告性侵

▲ 台灣一名人妻患有雙重人格，其A人格與一名男網民拍拖，但近日其B人格卻控告對方性侵。

老婆患上雙重人格，一邊愛你，另一邊只當你朋友，應該如何是好？台灣一名患有雙重人格的人妻，一個人格是好妻子，另一人格在丈夫容許下自由戀愛，與一名男網民交往，對方知悉她有雙重人格，但在她的「妻子人格」出現時強行性交，「妻子」決定控告對方性侵，案件在台灣引起軒然大波。

綜合台灣傳媒報道，人妻小美已婚，擁有2個人格，「A」人格溫柔婉約、體質敏感，「B」人格則是理性堅強、果斷。小美平日多以A人格身分出現，丈夫知道妻子的症狀，默許A人格可以追求自我，與其他男性交往。

據台北地檢署起訴指出，小美今年4月透過交友app，結識一名從事設計工作的K先生並開始拍拖，雙方已發生過關係。對方知悉小美擁有雙重人格，與其交往的是A人格，而B人格只是好朋友關係。

由於小美兩個人格的性格，以及對K先生的說話方式、稱呼及身體反應明顯不同，因此K先生與小美相處時，能清楚分辨她正處於哪一個人格狀態，也知道B人格從不願意和他發生關係。

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交歡途中轉換人格

B人格今年6月上K先生住所，洗澡後請他幫忙背部擦乳液，K先生色心起，想測試她的B人格是否與A人格一樣，可是B人格十分抗拒，一度警告男方「不要測試我」，但K先生仍不罷手，後來女方的A人格在中途被喚出，二人順利完事。

不過，當小美的A人格得知男方對B人格性侵後，感到非常生氣，K先生馬上對小美道歉。惟B人格睡醒後因感到陰道疼痛，加上不甘受辱，決定報警並到醫院驗傷。台北地檢署日前開庭，由B人格出庭作供，K先生坦承所有控罪，承認違背了B人格的意願。檢察官經調查後，以強制性交罪起訴K先生。

引起法律界和醫學界爭辯

由於本案受害人自稱罹患「解離性身分障礙症（DID）」，又稱多重人格障礙，但沒有任何就醫紀錄，也未做過精神鑑定，因此案件引起法律界和醫學界討論，但法律界大多認為，只要證實K先生當下是違反女方的意願，就是涉犯妨害性自主罪。

醫學界人士則認為，未經鑑定就起訴被告，恐存有爭議性。而鑑定多重人格障礙比思覺失調症的難度還要高，須接受醫學團隊觀察及會談、心理學家的人格測驗及測試評估等。有醫生指出，現時實際經檢測判定是解離性身分障礙症的患者，全世界不超過1,000名。

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責任編輯︰王明芳