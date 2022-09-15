【創新科研】港大機械工程系教授尹曉波獲頒「科學探索獎」　5年內將獲共300萬人民幣獎金

▲ 香港大學機械工程系教授尹曉波獲頒授2022年「科學探索獎」。（港大提供）

香港大學機械工程系教授尹曉波長期從事納米光學、光電子學、輻射傳熱及微納功能材料的規模化製造等研究工作，他獲頒授2022年「科學探索獎」，5年內將獲得總計300萬人民幣的獎金。他指，日後計劃繼續有關微納結構的功能材料的設計等研究，探索在規摸化製造及在能源環境等領域的大尺度運用方向。

「科學探索獎」是一項由科學家主導的公益性獎項，是目前中國國內金額最高的青年科技人才資助計劃之一。今年共有50位青年科學家上榜，當中3位來自港澳地區，每位得獎者將在5年內獲得總計300萬元人民幣的獎金。尹曉波為現任港大機械工程教授和物理學教授，至今已發表100篇的學術論文，其研究團隊目前正研究有關探索能量和物質在極小的時間和空間尺度下和在極端情況下的相互作用，及基於微納結構的功能材料的設計、製造尤其是其可持續的規模化製造技術，以應用於氣候-水-能源-糧食等重要領域的研究。

尹曉波於南京大學就讀本科，並在史丹福大學電子工程學博士畢業。在加入港學前，為美國科羅拉多大學博爾德分校工程學院Bruce S. Anderson講席教授，機械工程系、材料系、和物理系副教授。他亦是美國光學學會（OSA）和國際光學工程學會（SPIE）會士。

尹曉波說，對獲獎感欣喜，指其研究成果在光微納結構材料方面做出顯著貢獻，未來計劃在其規模化製造、在能源環境等領域的大尺度運用方向進行探索。

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責任編輯：黃悅晴