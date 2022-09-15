畢彼特新作《巴比倫》首支預告曝光　「小丑女」瑪歌羅比闖荷里活爭名逐利

《星聲夢裡人》（La La Land）金像導演戴文查素列（Damien Chazelle）執導的最新作《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon）首條預告片推出，畫面十分悅目。

影片以1920年代的荷李活為背景，講述電影製作由默片走向有聲電影新時代，有志者紛紛在荷李活追夢，有人躊躇滿志想趁機闖出名堂，亦有人趕不上潮流步伐被淘汰。

▲ 《巴比倫：星聲追夢荷里活》

畢彼特瑪歌羅比再合作

卡士頗強勁，有畢彼特（Brad Pitt）和瑪歌羅比（Margot Robbie）、迪亞高卡華（Diego Calva）、珍施瑪（Jean Smart）、杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）、史派克鍾斯（Spike Jonze）主演。

同時，這次也是畢彼特與瑪歌羅比繼《從前，有個好萊塢》（Once Upon a Time in Hollywood）後再合作。

最新影片推介：陳詠燊鄧麗欣專訪

據說，導演戴文查素列原邀《星聲夢裡人》老拍檔愛瑪史東（Emma Stone）合作，可是因檔期問題辭演，於是由瑪歌羅比接替，從預告片所見，她表現不俗，充滿魅力。

此外，從片段所見，電影應貫徹戴文查素列過往作品風格，都是描寫角色不惜一切地去追夢，同時被現實殘酷不斷地打撃。

影片今年12月25日聖誕檔期在美國推出，香港要待明年才上映。