【濫用公屋】房屋署查逾1.3萬宗個案收千個單位　何永賢：疫情下仍能提升調查工作成效

▲ (房屋局提供)

房屋局局長何永賢今日（15日）表示，房屋署採取多管齊下的策略，一年查逾1.3萬宗個案，收回逾1300個單位。

何永賢在網誌指，善用公屋資源分組同事在上年度查核了逾1萬3千宗個案，包括住用情況和入息及資產申報，在打擊濫用公屋的同時，亦充分考慮租戶的上訴權利，由2021/22年度至今年7月底，完成上訴程序及收回的單位有約400個。另外在過去一年，因不同原因而收回的單位約9000個，例如因購買資助出售單位而收回的單位或租戶自願交回單位等，當中因租戶濫用公屋和違反租約或相關政策而收回的單位則超過1300宗。

她又稱，與同事商討了如何加強與相關部門之間的溝通和協作，更精確地收集相關的資料以作濫用公屋的舉證。能更有效、更快地取得關鍵資料，便能讓濫用公屋戶無所遁形，亦可以加快收回單位的工作，重新編配給有需要的住戶。

根據《房屋條例》規定，任何人士若就申報表所需的任何資料，明知而作出虛假陳述，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款5萬元和監禁6個月；任何人拒絕或忽略提供申報表指明的任何資料，最高可被罰款2.5萬元和監禁3個月。

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責任編輯：余思嵐