【天后姑媽】容祖兒返港陪家人接放學　姪女讀星二代名幼稚園學費約10萬

▲ 好姑媽容祖兒接姪女放學，姪女入讀星二代名幼稚園。

42歲的容祖兒近年長居內地工作，最近她返港與家人共度中秋節，向來視姪女如珠如寶的她當然把握機會，接2歲半的小姪女放學。姪女就讀的幼稚園有不少星二代學生及校友，是著名的星級幼稚園，全年學費約10萬元。

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對2歲半姪女疼愛有加

容祖兒本周一（12日）在社交平台發帖文，上載接姪女Sophia放學的背影照，更有一家人外出慶祝中秋節的照片，她陪姪女玩燈籠，兩姑姪互動溫馨。她寫道，孩子童年最重要是讓他們感受甚麼是愛，並感慨︰

我希望任何佳節都可以一家人度過，看著小朋友一天一天長大，期盼健康純真快樂，一直能夠陪伴著她到老。

此前，她今年1月曾回港，驚訝姪女大得快，會跟她說「welcome back姑」。她稱「你永遠是我們的1 and only」、「姑姑愛你」，可見她對姪女疼愛有加。

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打本給弟弟開公司做老闆

容祖兒的父母於她15歲時離婚，身為長女的她從此肩負照顧家庭的重任，並寵愛弟弟容逸恆（Samuel），不但供書教學，更供他到馬來西亞修讀汽車零件課程，之後打本給他開設一間汽車零件公司。

2019年6月，Samuel迎聚空姐女友Samantha，好家姐除了送贈一層樓給弟弟夫婦外，還包辦一對新人於六星級酒店筵開20圍的酒席。同年11月Samuel於社文平台宣布女兒Sophia出世，容祖兒自此便愛錫多一個人。

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星級幼稚園全年學費約10萬

從容祖兒姪女所穿的校服可見，Sophia就讀維多利亞教育機構轄下幼稚園或銅鑼灣維多利亞幼稚園的N班，全年學費約10萬元。其中銅鑼灣維多利亞是本港首間聘請外籍老師的幼稚園，於2006年起推行IB課程，可說是首批推行IB課程的幼稚園，至2012年獲認證為IB世界學校，以IB課程的幼小項目為框架。該校有不少星二代學生及校友，包括郭富城女兒、楊千嬅兒子、關心妍女兒。

至於維多利亞教育機構轄下共有9間幼兒園及幼稚園，校舍位於港島及九龍區，當中最新的海之戀校舍是維多利亞教育機構首間位於新界區的幼稚園暨幼兒園，並於2022-23新學年投入服務。維多利亞教育機構以結合探究及活動學習模式進行教學，並採用IB課程，近年亦與美國哈佛大學教育研究院Project Zero合作，將「創客教育」（Maker-Centered Learning）融入STEAM的幼兒教育。

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責任編輯︰王明芳