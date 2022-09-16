【紓緩童路】癌末少女深信「活好每一天」　港媽承諾代獨生女活下去

▲ 心態決定我們的行為，我們不能避免「無常」和「死亡」，卻可以選擇「如何過活」。

好多人都會避免接觸「不開心」的事，只願看到和聽到令人感到鼓舞的事情，這是人之常情。可是當這種想法變成逃避現實的策略時，就往往最後會變成失望、失落和痛苦了，原因就是由錯誤的期望所引致的。

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以上的情況是很多人抗拒接觸紓緩服務和談論死亡的其中一個原因，我們理解但不盡認同。記得幾年前，在我的一篇分享哀傷關顧服務個案的文章刊登後，有一天我收到一個讀者的回應，她是一位癌症病童的媽媽，她是這樣寫的 :

作為病童父母的親身感受，我覺得你們應該減少發放此類文章，而應該多發放康復者故事。看這篇文章就好像跟連續劇似的，但所有的努力在最後都落空了，變成傷痛。不知道別的家長是否會有我同樣的感受，我和周圍的家長都不喜歡這類文章。

我理解這位家長的感受但難以認同。於是我有以下的回應：

感謝你在百感交集中仍堅持讀完這篇文章，更感謝你表達了你的感受和看法。我們理解你更願意閱讀勵志正面而不讓你掉眼淚的文章，所有喪孩的父母何嚐不是？如果你為這些父母的經歷感到心情沉重，請不要擔心，他們都在學習如何接受這個不能改變的事實，人生原就是變幻無常。畢竟，不能治癒的孩子還是少數，幸好有此經歷的父母只是一小群，這一小群的家長需要的是其他人接納他們真實的哀傷情緒和明白他們的需要。最後，再次感謝你提醒我們不同經歷的家長有不同的需要，我們會盡可能去兼顧。

以後我沒有再收到這位家長的意見了，希望她真的明白面對、處理和放下比逃避、視而不見和壓抑對我們的精神健康會有更好的影響。相信在社會上有類似這位家長的想法的人為數不少，人們覺得「病痛」和「死亡」是與自己無關的，只須祈求神靈或「不提不想」就可以開心過活了。可是，他們終會有難免失望的時候，正如上文所寫，「錯誤的期望引致期望落空」。「無常」一直都在守候我們，「死亡」更是每個人都要面對的事。

然而，我們又不需要那麼悲觀，因為我們還是有能力面對。正如我曾經遇見過的一位患了末期癌症的少女琪琪，她也能明白「活好每一天」就是最美好的事。琪琪說：「我不會為我患了癌症而感到不甘心或憤怒，我不想整天自怨自艾的過活。正因為我生命有限，我沒有多餘的時間不開心了。」這位少女選擇了開開心心地做她喜歡的事，甚至做義工來渡過她生命最後但美好充實的兩年。臨終前我問她：「你有遺憾嗎?」她說：「沒有了！我感謝媽媽讓我來看過這個世界，感恩我在生命旅程中遇到很多天使。雖然很多人會為我婉惜，可是我卻感到很滿足。如果有下一生，我也會接受這樣與眾不同的經歷，患病加促我成長，生命太美好了。」

琪琪最後在有充分準備下安詳離世。這位與眾不同的天使是我的老師，她這麼棒是因為她有一位同樣棒的媽媽。琪琪是獨生女兒，她媽媽一直以正面的心態教導和陪伴女兒，她承諾在琪琪離世後會繼續活出女兒的生命，繼續代女兒看這個世界。

心態決定我們的行為，我們不能避免「無常」和「死亡」，卻可以選擇「如何過活」，這就是紓緩服務宣講的重要理念。

標題經TOPick編輯修改，原題為《與其逃避談生死 不如學懂面對無常》

撰文 : 林國嬿 兒童紓緩服務基金專業服務經理

「HatsOn！傳承帽動帽子設計比賽」 接受報名

一直關注並致力照顧兒童及家庭健康的《魚鱻森香港》踏入5週年，聯同《兒童癌病基金》轄下《兒童紓緩服務基金》及《香港朝陽獅子會》合辦「HatsOn！傳承帽動帽子設計比賽」，鼓勵小朋友發揮創意，傳承愛心，並向大眾傳遞兒童紓緩服務以及愛與關懷的信息。是次比賽以海洋為設計主題，憑帽寄意所有孩子能如海洋生物般於大海中盡情暢遊。歡迎全港小一至小六學生參加，費用全免，組別分為：初級組（小一至小三）及高級組（小四至小六）。得獎者可獲獎座及豐富禮品，比賽結果將於2022年10月30日頒獎典禮中公布。

詳情請參閱表格：

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