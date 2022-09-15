【好人好事】速遞員用手推車護送跌倒老伯　網民憂暖男被責擅離職守：唔好炒佢

▲ 暖男速遞員主動用手推車，護送跌倒老伯。

好人一生平安！今日（9月15日）有網民在Facebook群組「屯門友」發文，指早上在屯門市中心近巴士站的出口，見到一名年輕的順豐速遞員在烈日當空下用手推車載住一名行動不便的伯伯，此舉令他感到好窩心，大讚：「十分值得贊（讚）賞，亦都好感激佢送伯伯到目的地。」

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樓主表示代街坊發此帖文，拍攝者在屯門街頭發現這個情景，速遞員哥哥一手推住伯伯，一手拿住裝著包裹的膠箱，主動提出幫忙。

不過，對方拒絕並堅持繼續護行，而拍攝者與他們同路，故一直隨後，有需要幫忙可以伸出援手。

速遞員在烈日當空下走了一整段路程，最終將伯伯安全送到目的地。

今朝11點左右在屯門市中心對住巴士站個邊嘅出口，見到一位順豐哥哥用車仔推住個伯伯，另一隻手就拖住個膠箱。

上前詢問，原來個伯伯跌倒，但佢要去政府合署今日一定要去，咁個哥哥就用車仔推佢去，得知情況後都有話幫個哥哥拎個膠箱，但哥哥表示不需要，一隻手推伯伯一隻手拎膠車，咁岩我同佢哋行同一條路，所以就一路尾。

十分值得贊（讚）賞亦都好感激佢送伯伯到目的地。

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網民大讚有愛心

帖文一出後，即獲大批網民湧入留言兼讚好，「烈日當空額外辛苦都咁肯幫忙，真係好難得👍」、「順豐真係好多送貨哥哥都超好人」。

有街坊更認得出這位速遞員，並大讚：「呢個順豐哥哥好好禮貌，真人好靚仔👍👍👍」可能因為速遞員始終在工作時間，用公司資源做私事，有網民擔心速遞公司會因而責罰他，「唔好炒佢呀」、「收派員喺幫人同時亦顧及快件安全，絕對值得嘉許！」

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責任編緝：馮雪怡