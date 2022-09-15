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【污水陽性】涉烏溪沙迎海多個屋苑　當局派25萬個快測包

社會 16:55 2022/09/15

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烏溪沙迎海多個屋苑污水陽性，當局派逾25萬個快測包。

政府今日（15日）表示，多區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約25萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

  • 東區 — 康東邨、興東邨、東熹苑、太安樓、東欣苑、欣景花園、東霖苑及海晏街與新成街附近一帶住宅（見附件
  • 北區 — 御皇庭、御景峰、顯峯、丙崗、吳屋村、榮福中心、榮輝中心、帝庭軒、御庭軒及海聯廣場
  • 中西區 — 聯邦花園及皇后大道西與荷李活道附近一帶住宅（見附件
  • 沙田區 — 頌安邨、豐和邨、迎海、迎海‧御峰、迎海‧星灣、迎海‧星灣御、迎海‧駿岸、迎濤灣、雅濤居、薈晴、好運中心、文禮閣、曉翠山莊、沙田廣場及蔚景園

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：李榮忠

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