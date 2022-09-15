【煽動判囚】涉TG內發佈煽動言論　無業男認罪判囚4個月

▲ 無業男承認煽動等罪，今於西九龍裁判法院判囚。資料圖片

53歲無業男涉於Telegram群組轉發塗污和國旗徽號的相片及「警黑鐵」合作的海報等，及其住所被搜出3把軍刀及2部無線電，被控作出一項或多項具煽動意圖的作為及管有攻擊性武器等3罪。該男子今（15日）於西九龍裁判法院承認煽動及無牌管有無線電通訊器具罪，藏武罪獲撤回。《國安法》指定法官、主任裁判官羅德泉判刑時指，雖然案發時社會氣氛平靜，但被告發文有潛在危機引致死灰復燃，判囚4個月，罰款2,000元。

被告陳永霖（53歲，無業），承認作出一項或多項具煽動意圖的作為罪及無牌管有無線電通訊器具罪，事發於2020年7月20日至2022年6月10日期間。另承認於2022年6月26日在太古城一單位，無牌管有1部AnyTone無線電對講機及1部BAOFENG無線電對講機，另管有3把軍刀一罪則獲撤回。

案情指，被告在2017年以其Telegram帳戶使用者「MashiMaro」開設公眾頻道「HK's upcoming War of Independence」。涉案時段內共有516人加入頻道，涉案煽動貼文共23則。貼文以陳述、相片和海報形式發布或展示，包括塗污和弄髒國旗徽號的相片，侮辱和藐視中央，指稱本港所有社會騷亂和新冠肺炎等均由中央所造成、又指香港警察和港鐵公司與三合會社團合作，煽惑他人藐視港府等。

被告於2022年6月26日被捕，警方搜屋時發現2部無牌對講機等物品，通訊事務管理局未有發牌予被告。

代表律師求情指，被告原於本港讀書，後來赴美升學，90年代回流照顧父母。被告在2000年確診精神病患，數年後離婚，近年認識未婚妻，原定今年結婚，因本案需要延期。

代表律師續指，頻道成立以來只有約500成員及40多則貼文。涉案貼文由他人製作，被告只是轉發，沒有加以評論，屬於「人send佢又send」，頻道只有4人交流，似幾個人自言自語。被告撰寫求情信反映其已深切反省，承認過往看待事情過於片面及偏激。

裁判官判刑時指，涉案貼文不多，但被告持續發文希望訊息持續，「相當堅持，不是說了就算的人」。雖然案發時社會氣氛平靜，但不少人的心情仍未平伏，被告當時發文有潛在危機引致死灰復燃。

裁判官又指，貼文內容嚴重，涉及武力和詆毀，以7個半月作量刑起點，認罪扣減至5個月。考慮到被告發文似自言自語，回覆人數少，感染力低，沒引發嚴重罪行，而被告只是轉發貼文，酌情減至4個月，藏有無線電則罰款2,000元。

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記者：陳曉欣