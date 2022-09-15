【遠離毒品】上半年吸毒人數較去年同期下降24%　禁常會：本港吸毒和毒品情況受控

▲ 過往警方檢海洛英。(資料圖片)

禁毒常務委員會今日（15日）表示，今年上半年被呈報的整體吸毒人數較2021年同期下降24%，由3589人下降至2742人，21歲以下青少年被呈報吸毒人數下降25%，由551人下降至411人。其中21歲以下青少年當中涉及嚴重毒品罪行佔64%。

禁常會指，今年上半年首3類最常被吸食的毒品有海洛英、可卡因和大麻，而21歲以下青少年最常吸食的毒品則是大麻、可卡因和氯胺酮。21歲以下青少年當中，涉及嚴重毒品罪行的佔64%，較21歲或以上人士的比例高15個百分點。

禁常會主席李國棟醫生稱，本港的吸毒和毒品情況雖然整體受控，但要時刻保持警惕。今年一名犯案時年僅16歲的青年，因販運氯胺酮而被判入獄超過9年，提醒年輕人切勿抱有僥倖心態，誤信青少年或學生販毒無需負上刑責。

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責任編輯：余思嵐