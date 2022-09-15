【偉大父愛】義肢爸爸揸40年巴士養活家人　兒子難忘爸爸默默忍受木製義肢痛楚

▲ 好爸爸揸巴士40年，養活一家人。

教養子女是父母的責任，新加坡一名好爸爸克服身體的殘障，把兩個兒子養大成人。好爸爸叫黃聯發，20多年前因為一場車禍需要截肢保命，右腿被切去。當時他只有40多歲，並育有一對兒子，而太太只是家庭主婦，家中頓失經濟之柱。

黃聯發沒有放棄，他裝上木製義肢，從新站起來學走路，後來當上了巴士司機，練習踩油門與剎車，但因為義肢是木製的，所以在安裝是要承受極大的痛苦，但他仍然忍痛揸了40年巴士，養大一對兒子。

最新影片推介:

在他60歲時，患上腦退化症要住在療養院，今年8月中旬因呼吸困難送院，被診斷肺部感染，同月31日突然心臟虛弱，搶救不果，下午5時11分去世，享年71歲。在他去世前他只記得妻子。

兒子黃威豪將爸爸的事跡在網上發文分享，緬懷父親。他表示當父親截肢是還是小學生：「印像中父親經過幾個月的休息與復健，很快裝上義肢，練習踩油門與剎車，重新適應駕巴士，接載工人上下班。父親的義肢是木製的，雖然父親從不埋怨，但他深知父親用義肢重新站起來所承受的痛楚與困難，父親默默忍受，獨自承擔。」黃威豪續說：

父親很快就適應裝上義肢駕巴士，當時常常聽到父親在房裡裝義肢時痛吟，以及用工具磨平義肢銜接處的聲音，這些聲音都深深印烙在我腦海裡。

直到父親60多歲的時間，因為發生忘記接載工人上下班的情況，老闆建議他去看醫生，才發現原來已患有腦退化症，父親才辭職與退休。及後父親住在療養院由專人照顧，上月中旬因呼吸困難入院，兩週後去世。

不過父親離世前只記得媽媽，已經忘了兩個兒子，而黃威豪因為兒子只得4歲，年紀太小，未能到醫院探病，妻子陪著兒子，妻兒無法見父親最後一面，成為遺憾。

黃威豪提到爸爸生前從不打罵小孩，以循循善誘教導方式育兒：

幼年時，父親買了一輛腳踏車給哥哥，我鬧脾氣，父親馬上買另一輛給我。

黃威豪又感激僱用父親的巴士公司老闆，對方是父親友人，謝謝他讓父親工作到退休。他最後表示在父親住療養院時，除疫情那兩年外，母親每天風雨不改去探望父親，我和哥哥也常抽時間去探望，以報答父愛。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳