新冠疫苗第3針「溝針」個案分享

Omicron BA.4/BA.5迅速蔓延 政府籲接種第3針並「溝針」提高保護

新冠疫情升溫，確診入院及死亡個案不斷增加。雖然本港兩針疫苗的接種率已達9成，但只接種兩針不足以應付Omicron變種病毒。Omicron BA.4/BA.5變種病毒於本港迅速蔓延，本地BA.4/BA.5個案比率在不足兩個月間急增近56倍 (7月23日感染率：1.4%，9月14日感染率：79.3%)。

世界衞生組織、英美數據及研究指出，BA.5是目前傳染力最高的變種病毒株，致病性亦較早前肆虐的BA.2高，而且康復者亦可能再「中招」。政府呼籲市民盡快接種至少3劑及「溝針」有效率更高的疫苗，進一步提高保護。

丹姨：街市工作每日接觸不同人 第3針「溝針」冀獲較強保護力

在街市內工作的丹姨（46歲）響應政府呼籲，已「溝針」接種第3劑疫苗。由於每日接觸不同顧客，丹姨早於2021年3、4月已接種首兩針疫苗。當時疫苗接種計劃剛開展，香港特區政府只提供科興疫苗接種，丹姨即應專家建議，希望盡早得到保護。

完成基本疫苗接種後，丹姨知道疫苗產生的抗體水平會隨時間下降，故在今年2月決定接種第3針。丹姨聽朋友指「溝針」的保護力較強，決定第3針轉打復星/BioNTech疫苗；接種後只是手臂有少許痛楚，很快便消退，亦無其他不良反應。

▲ 在街市工作的丹姨由於經常要接觸不同顧客，故響應專家建議接種3針疫苗及「溝針」以提高保護。

第5波疫下街市「黑沉沉」 「溝針」跟家人及同事至今未受感染

丹姨慶幸自己在第5波疫情高峰期前完成第3針接種：「很幸運到現在未有受感染，記得當時疫情很嚴重，整個街市黑沉沉，半數商舖因而休業。舖頭7個人中有5人都『中招』，只有自己及另一位同樣是第3針『溝針』的同事未有受感染，不過，舖頭還是停業了3星期。」

丹姨指，其女兒及胞弟均同樣在第3針時選擇「溝針」，至今亦未有受感染。面對近日疫情反彈，丹姨表示：「已接種3針疫苗，所以不太擔心；相信即使不幸受感染，病情會較輕微。」

培哥：若非疫苗通行證要求 仍「溝針」接種第3針

57歲從事倉務工作的培哥，以往因擔心疫苗安全性遲遲未接種疫苗，但隨著身邊愈來愈多人接種疫苗，接種後亦沒不良反應，受感染也能減低重症風險，朋友均建議培哥盡早接種。培哥於2021年11、12月接種首2針科興疫苗，完全沒有不良反應。

直至今年5月，疫苗通行證要求需接種3針疫苗才可進入食肆等表列處所，促使培哥接種第3針。但培哥指：「即使疫苗通行證並無要求，亦會接種第3針。身邊的人都已接種第3針，他們選擇『溝針』復星/BioNTech疫苗，我也覺得既然決定接種，應選擇保護力較高的疫苗。」

培哥說，有人聲稱「溝針」或會有較大不良反應，但他在接種後只覺針口有少許痛楚，只持續了4、5小時，完全沒有其他不良反應。培哥又指他的兩名兒子亦已接種3針疫苗，認為「始終覺得打了3針較安心。」

▲ 培哥表示，「溝針」接種第3針後只覺針口有少許痛楚，完全沒有其他不良反應，認為接種3針較安心。

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資訊由病人醫護權益協進會提供，復星醫藥支持。