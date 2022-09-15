【波點女皇】M＋博物館11月推草間彌生特別展　收入場費成人$240

▲ M＋博物館11月將舉行首個特別展覽「草間彌生：1945年至今」。（M+圖片）

西九M+博物館今（15日）宣布，為慶祝博物館開幕1周年，11月將舉行首個特別展覽「草間彌生：1945年至今」，M+各空間將展出草間彌生超過200件作品，是草間彌生在日本以外的亞洲地區舉行的最大回顧展，當中包括３組全新作品。

草間彌生特別展覽，於11月12日至2023年5月14日舉行。展覽按時序及主題出發，展出草間彌生創作生涯最早期到最近期的作品，審視她在日本、美國和歐洲等地所發展的藝術創作。

展覽共分6個主題，分別為：無限、積累、全面連結、生物宇宙、死亡、生命的力量，涵蓋多種媒介的作品，包括繪畫、裝置、雕塑、素描、拼貼、流動影像和檔案資料。

今次M+首個特別展覽，草間彌生帶來3組全新作品。M+委約創作的大型裝置《神經的死亡》（2022），位於連通博物館大樓地面和地下樓層的光庭，垂掛至B2層的潛空間，可以從大樓內的多個角度觀賞。《圓點執念──渴望天堂的愛》（2022）位於B2層的潛空間，是極具規模的沉浸式環境，當中包括草間彌生的經典鏡面空間。而在地下大堂，公眾可以欣賞到兩件名為《南瓜》（2022）的大型雕塑。

M+同時公布，經過一年免費港人入場優惠後，今年11月12日起，訪客如參觀主要M+展廳，須預先購票。成人標準入場門票120元，特惠門票60元，但不可參觀草間彌生特別展覽。

至於購買「草間彌生：一九四五年至今」展覽門票，成人門票240元，特惠門票150元，訪客可同時參觀M+所有展廳。而設於博物館地下大堂的《南瓜》（2022）和「香港：此地彼方」展覽，以及大樓B1層將免費開放予公眾參觀。

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記者：吳卓峰