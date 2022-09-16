↓↓【TOPick會員有獎】送 Minions Run Hong Kong 2022 個人組跑手包(10份) ↓↓

Minions Run Hong Kong 2022

延續迷你兵團鬼馬熱潮！

Bello！#齊齊變成Minions

今年 Minions 熱潮瘋魔全香港，到處都見到 Minions 蹤跡，鬼馬又可愛！ 今年12月，一眾 Minions 準備跳跳紮，跑到香港科學園和大家再玩過！延續迷你兵團鬼馬熱潮！

由環球 Universal Studio 正式授權主辦單位 Running Aces Event Limited 舉辦，

香港永明金融冠名贊助 – 「Sun Life 永明130週年呈獻：Minions Run Hong Kong 2022」將於2022年12月27日星期二（聖誕節補假日）舉行，一起到香港科學園和 Minions 開 Party 鬼馬狂歡吧！

齊齊宇宙級興奮

相信大家都知道 Minions 是宇宙最強的壞蛋獎門人的手下，貪玩的程度也是宇宙級吧？今年活動移師到香港科學園舉行，白石角海濱長廊海天一色，風景怡人，特別適合跑步，Minions 約定大家在「金蛋」見！今年賽事里數亦相應增長，讓大家有更多時間和 Minions 一起玩個痛快！

今年賽事設有不同跑程及組別，分別為：5 公里及 3 公里可選 Super Minions 個人組、個人組或孖住組。今年特別增設 Super Minions 個人組，參加者可獲得「Minions 經典造型工人衫」快乾物料跑手 Tee 及 Super Minions 活動限定跑手包紀念品。當然不少得備受歡迎的孖住組，可以「孖住」2人同行參與，適合情侶、閨蜜及親朋好友一起參加！而 1.5 公里可選 Super Minions 個人組、個人組或家庭2人組，爸爸媽媽可帶同3歲或以上的小朋友一同享受親子運動樂趣。

可輕鬆「Chill 住跑」，亦可認真「型住跑」！

為了讓追求速度和自我挑戰的跑友們的滿足其競逐獎項的需求，大會今年特別增設 3 個年齡組別獎項。大會在 5 公里第一組（8:30am 起跑）賽事，將按年齡和性別組別競逐頭三名的獎項。 ​​男、女子組會各分為年齡組別：活力組（12 - 34 歲）； 魅力組（35 - 44 歲）； 勁力組（45 歲或以上）。所有完賽跑手將會獲得今年活動紀念完走獎牌及完賽電子證書。

齊齊與 Minions 開 Party

和 Minions 一起開 Party 你試過未？今年「Sun Life 永明130週年呈獻：Minions Run Hong Kong 2022」除了跑步活動外，還有 Minions Party！屆時一眾 Minions 包括 Bob、Stuart、Kevin 將會到場和大家一齊開 P，實在叫人期待！

活動當天設有多個 Minions 主題的任務攤位遊戲，更可贏取 Minions 小禮物回家！場內設有 Minions 不同主題的「打卡位」，當中更有今年限定《迷你兵團 2》電影主題的超可愛功夫造型，讓大家繼續回味電影的爆笑場面！更有從未曝光全新 4 米高 Minions 超級巨大版充氣公仔首度登場，相信必定讓大家瘋狂打卡！

【個人組跑手包】

每位參加個人組的跑手，可獲得活動限定跑手包紀念品一份。

跑手包內包括 ：

「Minions 工人衫」跑手 Tee (普通版)

跑手襪

運動膠手帶

紋身貼紙套裝

活動索繩袋

更多活動詳情，請瀏覽：

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官方網站

關於主辦單位 - Running Aces Event Limited

Running Aces Event Limited (R-aces) 是專業活動策劃和顧問公司，專注舉辦主題跑步活動和亞洲封路賽事。R-aces 期待與你共同策劃每個出色的活動，服務包括構思和深化主題、制訂和執行活動細節、洽談贊助商，以及推廣活動。公司網站：www.r-aces.hk



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