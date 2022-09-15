【人事調動】陳智思出任團結香港基金常務副主席　主持理事會會議及基金會事務

▲ 前行政會議召集人陳智思出任團結香港基金常務副主席。（資料圖片）

由全國政協副主席、前特首董建華牽頭成立的團結香港基金，今天（15日）舉行理事會會議，決議由前行政會議召集人陳智思出任常務副主席一職，負責主持理事會會議及基金會事務。

陳智思先後出任港區全國人大代表、行政會議非官守議員召集人、立法會議員、以及在多個重要公共機構和諮詢組織擔任要職。

團結香港基金指，陳智思於2017年加入團結香港基金為副主席以來，積極協助帶領基金會在多方面取得驕人成績，並於2019年接受基金會主席董建華委託，領導籌組香港地方志中心，承擔編纂《香港志》的歷史使命。理事會深信，陳智思有心有力，定能協助帶領團結香港基金攀上新的高峰。

團結香港基金由董建華於2014年11月創立，基金會轄下有三個組織，分別為公共政策研究院、中國文化研究院，以及香港地方志中心。現時基金餘下3名副主席分別為香港中文大學劉佐德全球經濟及金融硏究所劉遵義、馮氏集團主席馮國經，以及新世界發展有限公司主席及執行董事鄭家純。

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記者：陳葆琳